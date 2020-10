Teatrul Dramatic din Galati isi suspenda activitatea dupa depistarea unui caz de COVID-19 in randul angajatilor

Toti angajatii teatrului care au intrat in contact direct cu angajatul depistat pozitiv sunt izolati la domiciliu, iar niciunul dintre ei nu prezinta simptome ale bolii, transmite Viata Libera Celorlalti angajati li s-a recomandat sa limiteze pe cat posibil contactele sociale. In acelasi timp, teatrul a demarat procedurile pentru realizarea unei dezinfectii complete a spatiilor din cladire de catre o firma specializata.Directia de Sanatate Publica Galati a fost notificata pentru a incepe o acnheta epidemiologica.Teatrul a oferit doua reprezentatii in interior: "Fat Pig" - vineri, 2 octombrie, si "Napasta" - sambata, 3 octombrie. La ambele reprezentatii au fost respectate toate masurile de securitate sanitara. Spectacolul programat duminica a fost anulat, mai mentioneaza sursa citata.