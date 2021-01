Telegondola, telescaunul si teleschiul din Sinaia sunt oprite din cauza conditiilor meteo

Postarea Gondolei Sinaia

Cu o zi in urma, sambata, a fost inregistrata o coada uriasa la telegondola din Sinaia. Aproximativ 7.000 de persoane au fost pe partiile din Sinaia, potrivit estimarilor oficiale. 4.000 de persoane au folosit telegondola, aproximativ 2.000 au folosit telecabina si circa 1.000 de turisti au venit cu mijloace proprii. De asemenea, mii de oameni au stat la coada la telegondola din Poiana Brasov, unde programul a fost prelungit."Update ora 10:00 - Vant peste limita de functionare a instalatiilor, cu depunere constanta de chiciura. Gondola Carp, Telescaunul Soarelui si Teleschi Valea Soarelui nu vor mai porni azi.Update ora 07:50 - Chiciura si vant la Cota 2000.Instalatiile de altitudine (Gondola Carp, Telescaunul&Teleschiul Soarelui) nu pornesc, deocamdata, programul cu public."Imagini live de sus pe www.sinaiago.ro. Oficialii atrag atentia ca purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise si in gondole!