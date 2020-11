Telenovela alegerii viceprimarilor la Alba Iulia. Cum a esuat fostul primar Mircea Hava sa isi impuna favoritul. Vechii liberali au preluat Primaria

Noii viceprimari sunt liberalul Marius Filimon si Emil Antoniu Popescu (USR PLUS), cei doi fiind alesi vineri, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local. Marius Filimon, propus de PNL, a obtinut 17 voturi si patru impotriva, iar candidatul USR-PLUS, Emil Antoniu Popescu, 16 voturi pentru si cinci impotriva. Propunerea PSD a fost liberalul Voicu Paul, insa acesta a refuzat, reprosandu-le social-democratilor ca urmaresc doar "subiecte de presa".Noii viceprimari, Marius Filimon, venit din mediul privat, si avocatul Emil Antoniu Popescu, le-au multumit colegilor consilieri pentru increderea acordata. In urma alegerilor din 27 septembrie, PNL a obtinut noua mandate in Consiliul Local, USR PLUS - sapte, PSD - patru, ultimul mandat revenind unui independent. Functia de primar a municipiului Alba Iulia a revenit candidatului USR PLUS, Gabriel Plesa, fost viceprimar PNL pana in februarie 2020.Desemnarea viceprimarilor inseamna si sfirsitul dominatiei fostului primar Mircea Hava , in prezent europarlamentar, asupra administratiei locale din Alba Iulia. Hava este presedintele PNL Alba si a vrut sa isi pastreze influenta asupra Primariei si a afacerilor care decurg din aceasta functie prin impunerea lui Voicu Paul ca si candidat pentru functia de primar. Voicu a pierdut alegerile in defavoarea candidatului USR PLUS, Gabriel Plesa, fostul sau coleg de la conducerea Primariei. Plesa a plecat din PNL in februarie 2020, cand si-a dat seama ca nu va fi sustinut pentru a candida la Primarie.Pana in ultimul moment, Hava a incercat sa isi impuna favoritul si in functia de viceprimar care a revenit PNL. In ultimele zile, Mircea Hava a pus presiune pentru ca postul sa revina cantaretului de muzica populara Ionut Fulea, in defavoarea secretarului general adjunct al PNL Alba, Marius Filimon. De remarcat ca Hava l-a sustinut, initial, pe Marius Filimon, dar si-a schimbat strategia dupa ce favoritul sau, Voicu Paul, a pierdut "batalia" pentru postul de primar. Joi, 12 noiembrie, liberalii i-au mai dat o "lovitura" presedintelui lor, astfel incat Marius Filimon a ramas candidatul partidului.Nici la USR PLUS desemnarea viceprimarului nu a fost o misiune usoara. Primarul Gabriel Plesa l-a dorit pe avocatul Emil Popescu, prietenul sau din PNL, dar consilierii PLUS au avut si ei un candidat in persoana consilierului Sergiu Vartei. In final, Plesa si-a impus vointa, Popescu fiind desemnat si viceprimar care ar urma sa indeplineasca atributiile primarului in cazul in care acesta lipseste.Gruparea Hava (fostul PDL ) din PNL Alba este invinsa, europarlamentarul urmand a fi inlocuit de la conducerea organizatiei la urmatoarea conferinta de alegeri. Cele mai mari sanse le are Ion Dumitrel, presedintele Consiliului Judetean, in cazul in care va fi de acord sa candideze. Atat primarul, cat si cei doi viceprimari, provin din "vechiul PNL", care, la Alba Iulia, a avut o pozitie inferioara in momentul fuziunii prin absorbtie cu fostul PDL. Manevrele lui Mircea Hava, care a dorit sa isi pastreze influenta asupra institutiei, au dus la pierderea functiei de primar si la un esec usturator pentru una dintre cele mai importante organizatii PNL din tara.