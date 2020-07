Teleorman: Un baiat de 14 ani a fost agresat de un barbat neidentificat in curtea unei societati comerciale dezafectate

Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman a anuntat, vineri, ca Politia Municipiului Alexandria a fost sesizata cu privire la faptul ca o persoana a fost agresata in timp ce se afla pe strada Mihaita Filipescu din localitate."Politistii care s-au deplasat la fata locului au constatat ca un minor in varsta de 14 ani, care era insotit de o minora in varsta de 13 ani, ar fi fost lovit in zona capului de catre un barbat pe care nu il cunoaste, cu un obiect contondent. Mentionam faptul ca minorii nu se aflau pe strada, ci in curtea unei foste societati comerciale, imobilul fiind dezafectat la acest moment", a afirmat IPJ Teleorman.Baiatul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.Politistii continua cercetarile pentru identificarea si tragerea la raspundere a autorului faptei, exitand un cerc de suspecti. Ei au intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de lovirea sau alte violente.