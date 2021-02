Temperaturi neobisnuit de mari in aceasta saptamana, cu maxime de pana la 14 grade. De vineri, valorile devin negative

In Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi medii de 12 - 14 grade la valorile maxime, diurne si de 3 - 7 grade la cele minime, nocturne. In noaptea de joi spre vineri (11/12 februarie), vremea se va raci accentuat, astfel incat, in intervalul 12 - 17 februarie, vremea va fi deosebit de rece, vor fi temperaturi maxime ce vor oscila intre -4 si -2 grade si minime de aproximativ -10 grade, noptile devenind geroase.Ulterior, intre 18 si 21 februarie, va avea loc o incalzire treptata, astfel incat, la finalul celei de a doua saptamani a prognozei, regimul temperaturii aerului se va apropia de normalul perioadei, cu valori de 3 - 4 grade, ziua, si de pana la -6 grade, noaptea. Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata pe aproape intreg parcursul celor doua saptamani, dar in intervalul 8 - 11 februarie ploile vor fi mai frecvente si moderate cantitativ.In Crisana, intervalul de prognoza va debuta cu o vreme deosebit de calda, caracterizata prin temperaturi medii diurne in jurul a 12 grade si nocturne cuprinse intre 3 si 6 grade, apoi se va raci semnificativ, devenind geroasa in cursul noptilor si al diminetilor. Astfel, intre 12 si 17 februarie, temperaturile maxime, preponderent negative, se vor situa intre -6 si -2 grade, in medie regionala, iar cele minime vor fi de la -12 la -10 grade.Dupa acest interval va avea loc un proces de incalzire , iar la finalul celor doua saptamani de prognoza valorile maximelor termice vor fi de 2 - 3 grade, apropiate de normele perioadei, iar minimele vor fi, in medie, situate in jurul a -7 grade. Probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ ridicata pe aproape tot parcursul intervalului de prognoza, dar intre 8 si 12 februarie ploile vor fi insemnate cantitativ si se vor semnala pe arii extinse.In zona Transilvaniei, valorile termice din primele zile ale intervalului de prognoza vor caracteriza o vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, respectiv cu medii ale temperaturilor maxime de 11 - 12 grade si ale celor minime de 1 - 4 grade.Apoi, vremea se va raci brusc si semnificativ , astfel incat, intre 12 si 21 februarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasa chiar in cursul noptilor si al diminetilor si se vor inregistra maxime diurne intre -8 si 0 grade si minime nocturne intre -15 si -10 grade, in medie regionala, cu cele mai ridicate valori abia spre finalul celor doua saptamani. Ploi moderate cantitativ si pe arii mai extinse se vor semnala pe 8, 9 si 11 februarie, iar in restul intervalului de prognoza precipitatiile vor fi pe arii restranse si, in general, slabe cantitativ.In Maramures, vremea va fi deosebit de calda in primele trei zile ale prognozei, cand se vor inregistra temperaturi maxime de aproximativ 10 grade, in medie, iar cele minime se vor situa intre 3 si 5 grade. Ulterior, ca urmare a unei raciri accentuate, in intervalul 12 - 21 februarie, mediile valorilor diurne vor fi negative, cuprinse intre -8 si 0 grade, cu cele mai scazute la finalul primei saptamani de prognoza.In acelasi interval, valorile termice minimi se vor situa intre - 14 si -10 grade, caracterizand o vreme geroasa in cursul noptilor si al diminetilor. Intre 8 si 12 februarie, vor fi ploi pe arii extinse, local insemnate cantitativ, iar ulterior probabilitatea pentru precipitatii se va mentine relativ ridicata, dar acestea vor fi in general slabe.In regiunea Moldovei, vremea va fi rece in prima zi a intervalului de prognoza, cand maxima temperaturii aerului mediata la scara intregii regiuni va fi de 2 grade, apoi se va incalzi, iar valoarea medie va atinge 8 - 10 grade in urmatoarele zile. Temperaturile minime vor avea o evolutie similara, cu o valoare medie de -4 grade la inceput, apoi 1 - 2 grade.Din 12 februarie, ca urmare a unei raciri accentuate, vremea va deveni deosebit de rece, geroasa chiar in cursul noptilor si al diminetilor, cu valori termice situate intre -6 si 0 grade, la valorile maxime, si intre -14 si -8 grade, in cursul noptilor. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata pe 7, 8 si 11 februarie, iar in restul intervalului de prognoza acestea vor fi prezente doar pe arii restranse si vor fi, in general, slabe cantitativ.In Dobrogea, intre 8 si 11 februarie, vremea va fi deosebit de calda, temperaturile maxime vor fi, in medie, de 13 - 15 grade, iar cele minime se vor situa intre 4 si 8 grade. Ulterior, vremea se va raci accentuat si media maximelor diurne va avea valori negative, intre -4 si 0 grade in intervalul 12 - 19 februarie si abia in ultimele zile va deveni usor pozitiva, spre 2 grade pe 21 februarie.Noptile vor fi reci dupa data de 12 februarie, cu valori nocturne ce se vor situa, in medie, intre -9 si -4 grade, pana la finalul celei de-a doua saptamani. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare in jurul datelor de 8, 11 si 12 februarie, iar in rest doar izolat se vor semnala precipitatii slabe.In Muntenia, pana in data de 11 februarie valorile termice vor caracteriza o vreme deosebit de calda, cu maxime ce vor ajunge la medii de 14 - 15 grade si minime ce se vor situa in medie intre 2 si 6 grade.Vremea se va raci apoi brusc si accentuat, astfel incat, in perioada 12 - 18 februarie, media temperaturilor diurne se va situa in jurul valorii de -2 grade, iar cea a celor nocturne va fi la limita gerului, de aproximativ -10 grade. In ultimele zile ale intervalului este posibila o crestere usoara a regimului termic, maximele sa tinda spre 0 - 2 grade, iar minimele spre -8 grade. Vor fi precipitatii in general slabe cantitativ, local si temporar in perioada 8 - 12 februarie si doar trecator si pe arii restranse in restul intervalului.In Oltenia, vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit, pana in data de 11 februarie, cand se vor inregistra valori termice diurne medii cuprinse intre 10 si 14 grade si temperaturi medii nocturne intre 4 si 7 grade.Dupa acest interval, vremea se va raci brusc si accentuat, astfel ca, in perioada 12 - 18 februarie, media temperaturilor maxime va oscila intre -2 si 0 grade, iar cea a minimelor se va situa in jurul a -10 grade. Ulterior, in ultimele zile ale intervalului este posibila o crestere usoara a regimului termic, spre maxime medii de 2 - 3 grade si minime de la -8 la -6 grade. Precipitatii in general slabe cantitativ, local si temporar, se vor semnala in perioada 8 - 12 februarie si doar trecator si izolat in restul intervalului.La munte, pana in data de 11 februarie, vremea va fi calda cu maxime in medie cuprinse intre 4 si 6 grade si minime medii de la -2 la 0 grade. In perioada 12 - 17 februarie se va raci brusc si accentuat, vremea devenind geroasa.Media valorilor diurne va fi cuprinsa intre -14 si -12 grade iar temperaturile medii nocturne se vor situa in general intre -20 si -16 grade. In ultimele zile ale intervalului este posibila o crestere usoara si treptata a regimului termic, spre maxime medii de la -8 la -6 grade si minime intre -14 si -12 grade. Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata pe aproape intreg parcursul celor doua saptamani, dar in intervalul 8 - 11 februarie acestea vor fi mai frecvente si in general moderate cantitativ.