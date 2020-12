Vreme deosebit de calda in Bucuresti, in urmatoarele zile. Care vor fi temperaturile maxime

Astfel, potrivit meteorologilor, de marti, de la ora 10:00, pana miercuri, la ora 8:00, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat (15 - 20 km/h). Temperatura maxima va fi de 13 - 15 grade, iar cea minima de 2 - 4 grade Celsius. Noaptea vor fi conditii de ceata.De asemenea, vremea se va mentine deosebit de calda si in intervalul 30 decembrie, ora 8:00 - 31 decembrie, ora 12:00. Temperatura maxima va fi de 14 - 16 grade Celsius, iar cea minima de 3 - 5 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla in general slab. In orele diminetilor vor mai fi conditii de ceata.Citeste si: Aventurile penale ale deputatului AUR Mihai Lasca. Condamnat dupa ce a folosit metodele "smen" si "Maradona"