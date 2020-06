Tenis: Primele meciuri ale turneului organizat de Patrick Mouratoglou, amanate din cauza ploii

Ziare.

Partidele vor avea loc duminica si luni la academia Mouratoglou din sudul Frantei. In programul de duminica vor figura cinci meciuri: Alexei Popyrin/Elliot Benchetrit, Dustin Brown/Matteo Berrettini, Feliciano Lopez/Lucas Pouille, Richard Gasquet/David Goffin si Stefanos Tsitsipas/Benoit Paire.Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, propune in incinta academiei sale un nou tip de competitie, al carei obiectiv este sa atraga un public mai tanar: in cinci weekenduri, cu zece meciuri pe weekend, cei zece jucatori se vor infrunta sub forma unui campionat, apoi cei mai bine sase clasati vor disputa o faza eliminatorie (primii doi calificati direct in semifinale, urmatorii patru in sferturi).Austriacul Dominic Thiem, N.3 mondial, va disputa primul sau meci in cadrul UTS pe 20 iunie, el evoluand acum la un turneu caritabil la Belgrad, organizat de Novak Djokovic. In aceste zile, austriacul va fi inlocuit la UTS de tanarul francez Elliot Benchetrit.