Tesla cauta angajati in Romania. Primele posturi au fost puse deja la bataie

Anunturile au fost postate in data de 14 decembrie. Deocamdata au fost deschise doar 5 posturi. Adevarul noteaza ca Tesla vrea in acest moment un manager de magazin, un consultant de vanzari, un manager de service si doi tehnicieni pentru service."Pentru ca ne pregatim pentru intrarea noastra in Romania, cautam sa recrutam un tehnician service care sa se alature noii noastre echipe din Bucuresti", se precizeaza la unul dintre cele 5e anunturi de angajare publicate pe site.Potrivit sursei citate, toate CV-urile vor trebui scrise exclusiv in limba engleza.Desi Tesla nu are in prezent o reprezentanta in Romania, comenzile sunt disponibile pe piata romaneasca.