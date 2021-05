Tigari de contrabanda in valoare de peste 50.000 de euro, descoperite intr-un garaj din Suceava

In timpul unei patrulari efectuata de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Izvoarele Sucevei, in cooperare cu cei din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus, in jurul orei 22.00 a fost observat un garaj deschis in care se aflau mai multe colete invelite cu o folie neagra, se arata intr-un comunicat de presa emis de Politia de Frontiera. "Pentru ca aveau suspiciunea ca in aceste colete se afla tigari de contrabanda, politistii de frontiera au cautat-o pe proprietara. Femeia in varsta de 53 de ani le-a permis politistilor sa intre in garaj, iar de acolo au fost ridicate 18 colete, care au fost duse la sediul Politiei de Frontiera din Izvoarele Sucevei.In final, au fost numarate 22.700 pachete tigarete, provenite din magazine de tip duty free, fara timbru fiscal, in valoare de 265.590 de lei. Femeia in garajul careia s-a descoperit marfa este cercetata acum pentru savarsirea infractiunii de contrabanda", mai arata sursa citata.Politistii de frontiera au extins verificarile si incearca sa depisteze toate persoanele implicate.