Tik Tok, interzis pe telefoanele de serviciu ale americanilor care lucreaza pentru guvern. Senatul SUA a luat decizia cu unanimitate de voturi

Aplicatia a devenit tinta parlamentarilor si a administratiei Trump din cauza riscurilor implicate pentru securitatea nationala de faptul ca aplicatia este detinuta de compania chineza ByteDance.Potrivit unei legi adoptate in China in 2017, companiile au obligatia sa sustina si sa coopereze cu reteaua nationala de spionaj a tarii."Sunt incurajat de sprijinul bipartizan pe care l-am observat in acest organism de a trage la raspundere Partidul Comunist Chinez, iar asta include...a trage la raspundere acele companii care fac jocul Chinei", a afirmat initiatorul proiectului, senatorul Josh Hawley, intr-un comunicat."Si daca avem un cuvant de spus in acest sens, nu ne vom opri aici", a adaugat senatorul republican.Luna trecuta, Camera Reprezentantilor a votat interdictia ca angajatii federali sa instaleze aplicatia pe dispozitivele primite de la guvern, un proiect depus de reprezentantul Ken Buck.Prin adoptarea in Camera si in Senat, interdictia este asteptata sa intre in curand in vigoare in Statele Unite.Un purtator de cuvant al TikTok a spus ca echipa din SUA a companiei nu are o prioritate mai mare decat sa promoveze o aplicatie sigura, care protejeaza datele private le utilizatorilor.Miercuri, TikTok a anuntat ca lucreaza cu experti ai Departamentului pentru Securitate Interna din SUA "pentru a se proteja fata de influenta straina" si pentru a preveni dezinformarile legate de alegeri.