TikTok a avertizat parintii asupra unui video de la o sinucidere care circula online

Inregistrarea video cu un american care isi pune capat vietii provine dintr-un livestream de pe Facebook si a fost incarcata pe diferite platforme online, in unele cazuri fiind inglobata in clipuri video care trateaza alte subiecte."Suntem constienti ca imagini video de la o sinucidere care a fost difuzata in direct pe Facebook au circulat recent pe alte platforme, inclusiv pe TikTok", au scris pe Twitter reprezentantii TikTok.Platforma video in format scurt a precizat ca sistemele sale detecteaza si semnaleaza automat clipurile in cauza. "Eliminam continutul si excludem conturile care incearca in mod repetat sa incarce aceste clipuri si suntem recunoscatori membrilor comunitatii noastre care au semnalat un astfel de continut si i-au sfatuit pe altii sa nu vizioneze, sa nu se arate interesati si sa nu partajeze aceste inregistrari video pe orice platforma, din respect fata de persoana respectiva si de cei apropiati", a precizat TikTok.Aplicatia TikTok, foarte populara printre copii si adolescenti, propune utilizatorilor sai cu precadere clipuri video din surse la care acestia nu sunt abonati.Kirra Pendergast, CEO al companiei de consultanta in domeniul securitatii cibernetice Safe on Social, sfatuieste parintii sa impiedice accesul copiilor la aplicatie in urmatoarele zile, pana cand toate clipurile in cauza vor fi reperate si eliminate. "Acest continut este distribuit pe scara larga, astfel incat ne dorim sa reducem daunele cat mai mult posibil", a scris ea pe Facebook.Pendergast a precizat ca inregistrarea video a fost incarcata pe TikTok, fiind promovata sub forma unor imagini cu pisici. "Atunci cand copiii care folosesc TikTok, uneori cu varsta de pana la opt ani, au vazut aceste imagini crezand ca vor viziona un videoclip cu pisici i-a facut pe multi parinti sa realizeze la ce pot fi expusi copiii lor. Este terifiant pentru parinti", a declarat ea pentru ziarul australian Sydney Morning Herald.