TikTok aloca 200 de milioane de dolari pentru a plati direct creatori si influenceri

Reteaua de socializare, populara in randul tinerilor, a anuntat crearea unui fond american dotat cu 200 de milioane de dolari (adica 172 de milioane de euro). Acest fond va distribui sume creatorilor si influencerilor.Pentru a aplica, ei trebuie sa aiba 18 ani si peste, un numar minim de abonati ai profilului lor si sa posteze regulat videoclipuri care respecta regulamentul platformei."Creatorii nostri vor putea genera venituri care vor recompensa grija si pasiunea pe care o pun in creatie prin legaturi originale cu publicul lor", a precizat TikTok.A atrage si a pastra creatorii a devenit o practica pentru retelele de socializare care isi disputa atentia utilizatorilor.YouTube permite creatorilor care au atins anumite praguri (numar de abonati si de ore difuzate, in special) sa difuzeze publicitate pentru a-si promova videoclipurile. Filiala Google poate de asemenea sa incheie acorduri cu vedetele, precum suedezul PewDiePie, care difuzeaza videoclipuri in direct, exclusiv pe YouTube.TikTok functioneaza pana in prezent mai degraba pe modelul Instagramului: creatorii pot publica videoclipuri sponsorizate pe canalul lor, dar nu exista program de remunerare directa de asemenea anvergura.Reteaua sociala nu a precizat cum vor fi alese persoanele, nici cati bani vor primi. Dar aceasta decizie ar trebui sa ajute la consolidarea legaturilor dintre creatori a caror faima o depaseste pe cea a aplicatiei. Unele dintre ele au semnat parteneriate publicitare si au aparut pe copertile revistelor.TikTok apartine grupului chinez ByteDance si numara aproape un miliard de utilizatori. Aplicatia ar putea deveni independenta de compania-mama pentru a scapa de riscul de a fi interzisa de Washington, care o suspecteaza de spionaj in favoarea guvernului chinez.