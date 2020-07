TikTok si-ar putea stabili sediul central la Londra

Londra este una dintre posibilele locatii analizate de companie, dar nu a fost luata inca o decizie, a spus sursa.Nu este clar care sunt celelalte locati luate in considerare, dar compania a facut angajari agresive in California, in acest an, inclusiv pe Kevin Mayer, fost director la Walt Disney, pentru a fi directorul general al TikTok. Acesta este stabilit in Statele Unite.TikTok este urmarita atent de Washington, din cauza suspiciunilor ca China ar obliga compania sa ii puna la dispozitie date ale utilizatorilor.TikTok este detinuta de grupul ByteDance din China.Potrivit sursei, compania s-a concentrat in ultimele saptamani pe problemele din Statele Unite, dar nu a exclus Londra ca posibila locatie a sediului sau central.TikTok ar urma sa creasca in mod semnificativ forta sa de munca din Londra si alte locatii cheie din afara Chinei, in urmatorii cativa ani, a mai spus sursa.Publicatia Sunday Times a relatat ca Tiktok a intrerupt discutiile cu guvernul britanic pentru a crea un sediul central global in Marea Britanie.O sursa a spus in schimb ca Tiktok inca discuta cu guvernul Marii Britanii.TikTok a refuzat sa comenteze.