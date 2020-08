Times New Petre Roman

Cei care au deschis televizoarele mai tarziu si, chiar mai mult, cei care nu au apucat televizorele la care se transmitea Revolutia Romana "in direct" (dar destul de bine regizata), poate ca nu mai stiu cine e personajul acesta care trezea, pe vremuri, fantezii dintre cele mai diverse nu numai lucratoarelor de la APACA.Petre Roman ("omul fara gat", cum au spus unii barbati rautaciosi pe vremuri, invidiosi pe sarmul - real - al personajului si pe cuceririle feminine ale acestuia) ar fi putut sa fie succesorul lui Ion Iliescu in fruntea tarii. A ramas "domnul cu puloverul" din decembrie 1989 care l-a tradat relativ repede pe "omul Moscovei". Dar a fost - din nou pentru cei care au deschis televizoarele mai tarziu, precum si pentru aceia care nu stiu care e originea conceptului de "democratie originala" - si premier un timp, dar si presedinte al Senatului, precum si ministru de externe.Dupa aventura FSN - umar langa umar cu Ion Iliescu - a evadat din plutonul fidelilor primului presedinte postcomunist (e un fel de a spune - postcomunist...) al Romaniei si a fondat PD (de fapt, a redenumit un partid cu numele de FSN). A fost, din pozitia de simbol prim al acestui partid, din nou executat - de data aceasta, de Traian Basescu . Dl Petre Roman a fost, iata, probabil, singurul lider important de partid de dupa 1989 care a fost trimis la plimbare de doi presedinti de stat - Iliescu si Basescu. A mai fondat inca un partid - l-a si condus -, ma refer la FD (Forta Democrata), dar fara nici un succes notabil. A fost, pesemne ca destul de lucrativ, vreo 10 ani, incepand cu 2008, si membru al PNL ; a avut chiar si doua mandate de parlamentar pe listele acestui partid.Ar fi putut fi un politician cu profil mult mai bun si cu performante mult mai mare decat a avut in ultimele trei decenii de activitate pe scena publica de la noi. Poate daca ar fi facut alte investitii in loialitate - spun unii; poate daca ar fi fost mai rabdator - spun altii; poate daca ar fi fost mai putin arogant - se mai zice; explicatiile puse in joc pentru a explica detalii esentiale legate de cota sa actuala sunt, de fapt. si mai numeroase.Acum, in anul de gratie 2020, conduce o lista de candidati-consilieri la Primaria Generala a Capitalei. O lista a Partidului Social Democrat - a propos, un partid din care, nu a remarcat asta multa lume din presa, in care Ion Iliescu nu mai e presedinte de onoare!). E coleg de lista cu Mitica Dragomir. Nu numai cu el, de fapt, - mai sunt pe acea lista si alte nume care au starnit azi, 17 august, hohote de ras in online si offline.Chiar, pentru dl Petre Roman ce va urma peste 4 ani? Candidatura la functia de presedinte de scara de bloc?Times New Petre Roman, cum ar veni...