Timisoara si alte patru localitati ies din carantina. Anuntul oficial al prefectului

Chiar daca INSP a propus ca masura sa fie prelungita, membrii CJSU au votat pentru ridicarea carantineri, informeaza Tion.ro. Prefectul Zoltan Nemeth sustine ca s-a ajuns pe un trend descrescator si ca judetul Timis fiind printre putinele din tara in aceasta situatie. Astfel, de joi, 01.04.2021, incepand cu ora 00, se ridica masura carantinarii zonele pe municipiul Timisoara si comunele Ghiroda, Mosnita Noua, Dumbravita si Giroc."Astazi, 31.03.2021 ora 24:00, expira masura carantinarii zonale a municipiului Timisoara si a celor 4 comune periurbane Dumbravita, Mosnita Noua, Ghiroda si Giroc. Inainte de expirarea duratei masurii de carantinare zonala, DSP trebuie sa efectueze o analiza de risc si sa propuna prelungirea masurii de carantinare zonala sau ridicarea acesteia. Aceasta analiza de risc efectuata de catre DSP, trebuie avizata de catre INSP. Daca se propune ridicarea masurii de carantinare zonala de catre DSP si INSP avizeaza masura de ridicare, carantina zonala inceteaza de drept la data expirarii masurii, nefiind necesar un vot in acest sens in cadrul CJSU.DSP Timis a efectuat analiza de risc pentru a stabili daca se impune prelungirea masurii de carantinare. Analiza de risc efectuata de catre DSP Timis, propune ridicarea masurii de carantinare zonala pentru cele 5 UAT-uri. INSP nu a avizat masura de ridicare a carantinarii zonale pentru cele 5 localitati. Avand in vedere ca INSP nu a avizat masura ridicarii carantinei zonale, in cadrul sedintei CJSU de astazi, 31.03.2021, s-a supus la vot prelungirea sau neprelungirea masurii de carantinare zonala.In cadrul CJSU Timis nu s-a aprobat prelungirea masurii de carantinare zonala, fiind exprimate 5 voturi pentru, 30 impotriva si 3 abtineri. De aceasta data am votat impotriva prelungirii masurii de carantinare zonala, insusindu-mi propunerea DSP Timis, considerand ca masurile restrictive stabilite recent la nivel national pot fi suficiente in contextul actual, in aceste localitati, daca vor fi respectate de catre cetateni", a transmis prefectul de Timis.