Timis: 16 pacienti vindecati de COVID-19, externati din Spitalul Militar de Campanie

"Pana in prezent au fost tratati aici 61 de pacienti cu forme usoare si medii ale infectarii cu noul coronavirus , iar acasa la familie lor au plecat sanatosi 16 pacienti. (...) In permanenta, pe perioada internarii (in acest spital de campanie n.r.) se tine legatura cu pacientii, atat prin interactiunea colegilor care intra de mai multe ori pe zi la ei pentru administrarea tratamentului, servirea mesei, igienizarea zonelor, cat si telefonic ori de cate ori este nevoie", transmit reprezentantii Spitalului Militar Timisoara, pe pagina de Facebook Purtatorul de cuvant al spitalului, locotenent doctor Andra Podgoreanu, declara, la sfarsitul lunii iulie, ca aici se trateaza "cazuri usoare si medii.Spitalul de campanie a fost ridicat in urma cu trei luni pe stadionul CFR din municipiu, dar a fost operationalizat la finalul lunii iulie.Potrivit Andrei Podgoreanu, aici poate fi asigurata asistenta medicala pentru un maxim de 50 de pacienti, iar capacitatea sectiei de ATI este de patru paturi, fiind destinata pacientilor a caror stare se deterioreaza pe timpul internarii, pana la momentul transferului intr-o sectie ATI dintr-un spital COVID-19. Tot aici este functional si un laborator Real Time PCR, cu o capacitate de 40 de teste pe zi.Spitalul de campanie are amenajate sase saloane (corturi) a cate opt paturi, iar medicii incearca sa asigure fiecarui pacient cate un spatiu separat, cat timp mai este posibil, pentru a evita recontaminarile.