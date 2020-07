Timis: Sapte focare de COVID active si trei inchise

Purtatorul de cuvant al DSP Timis, Cornelia Bubatu, a declarat ca la un spital privat din Timisoara sunt confirmate sase cazuri pozitive, la Spitalul de Psihiatrie Gataia sunt inregistrate 12 cazuri, la o unitate economica din judet sunt in evidenta trei cazuri confirmate, la un centru privat de ingrijiri paliative sunt 10 cazuri pozitive, in timp ce in zona Faget au fost confirmate 52 de cazuri COVID si doua decese."Numarul total de persoane internate confirmate COVID-19, la nivelul judetului, este de 169, pe sectia ATI sunt 9 persoane, iar numarul total de cadre medicale confirmate COVID-19 de la debut este de 134. In ultimele 24 de ore nu s-a mai externat nicio persoana la cerere. Sunt in curs de desfasurare 31 de anchete epidemiologice si s-au efectuat in ultimele 24 de ore 2.396 de teste COVID. Numarul total de decese COVID-19, la nivelul judetului, este de 67 de persoane", a precizat Cornelia Bubatu.DSP Timis, prin personalul de specialitate, urmareste si monitorizeaza atent evolutia situatiei infectiei cu noul coronavirus in aceasta zona. In acest context, au fost indentificate toate persoanele care se incadrau in definitia contactului apropiat, fiind testati conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, actualizata si s-a dispus masura carantinarii, dupa caz.In vederea efectuarii anchetei epidemiologice, DSP Timis a nominalizat o persoana responsabila, care impreuna cu o echipa de specialisti analizeaza si implementeaza masurile sanitare impuse de situatie, pentru un plus de siguranta, in zona respectiva. S-a stabilit un calendar pentru efectuarea dezinfectiei periodice a spatiilor publice si s-a luat legatura cu medicii de familie pe raza localitatii, care au fost cooptati, cu contactarea si monitorizarea din punct de vedere medical a contactilor izolati la domiciliu si acordarea asistentei medicale a populatiei din zona respectiva.