Timisoara: Medicii au decis adaptarea unui protocol pentru a reduce cu 70% cantitatea de radiatii la care sunt expusi pacientii cu coronavirus in timpul examenelor CT

Pacientii cu forme moderate si severe de boala necesita, in timpul tratamentului, un numar crescut de investigatii ce se efectueaza cu ajutorul computerului tomograf, ceea ce ar insemna o doza mare de iradiere intr-un timp foarte scurt.Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Spitalului de Boli Infectioase Timisoara, pentru a reduce cantitatea de radiatii la care sunt expusi pacientii, specialistii in radiologie ai Spitalului Victor Babes au decis adaptarea protocolului de scanare normala, in sensul folosirii tehnicii CT cu doza redusa de radiatii (CT Low-dose).Potrivit sursei citate, noua tehnica, de care au beneficiat pana acum peste 200 de pacienti infectati cu noul coronavirus, reduce cu aproape 70% cantitatea de radiatii la care sunt expusi acestia in timpul examinarii. In acest fel, pacientului i se pot face mai multe investigatii imagistice de computer tomograf fara a fi expus unei doze mari de radiatii care sa depaseasca in doar cateva zile valoarea anuala pe unitate de volum recomandata la nivel mondial pentru examenele de acest fel."Am optat pentru acest tip de tehnica CT, cu doza redusa de iradiere (low dose CT), pentru a-i proteja cat mai mult pe pacientii bolnavi de COVID-19 ai caror plamani sunt puternic afectati de boala. Stim ca pacientii raman internati doua-trei saptamani, in functie de gravitatea bolii. In acest interval, unii dintre ei au nevoie de mai multe evaluari imagistice intr-o perioada scurta de timp. Pentru a nu creste doza de iradiere asupra organismului, am inceput sa folosim acest protocol pe o scara mult mai larga", a declarat dr. Diana Manolescu, medic primar radiolog la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara.In cazul unei scanari cu un CT clasic, doza de radiatii la care este supus pacientul se apropie de 350mGy/cm, in timp ce, in cazul unui proceduri low-dose CT, nu depaseste 90mGy/cm."In cazul acestei proceduri, low dose CT, se pastreaza aceeasi calitate a imaginii, diferentele fiind insesizabile in cazul acestor pacienti infectati cu SARS-CoV 2. Mai mult, folosim acelasi aparat performant si acelasi tip de scanare. Practic nu exista diferente semnificative din punct de vedere al imagisticii diagnosticului fata de un CT standard", spune dr. Diana Manolescu, medic primar radiolog Spitalul "Victor Babes" Timisora.