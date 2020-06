Timisoreanca de la care a pornit legea mirosurilor, aprobata miercuri in Parlament: "Am plans putin de bucurie, dar am plans putin si de necaz"

Ziare.

Proiectul de lege a fost initiat la propunerea timisorencei Rodica Militaru, cadru didactic la Universitatea Politehnica din Timisoara, presedinte al Asociatiei Proprietarilor din Zone Rezidentiale si candidat USR pentru Consiliul Local Timisoara. Dupa aprobarea legii in Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz, Rodica Militaru a reactionat, pe pagina sa de Facebook Rodica Militaru a declarat ca o lege a mirosurilor era necesara pentru ca de fiecare data cand erau reclamate mirosuri deranjante, a mai scris Rodica Militaru, potrivit careia, "operatorii economici, fie ferme de animale, fie industrii poluante, dar chiar si cetatenii care prin activitatea lor vor deranja vecinii cu mirosuri, vor fi obligati sa adopte masuri de retinere a mirosurilor". Legea va fi trimisa presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.