Sute de oameni protesteaza in Piata Operei din Timisoara, cu cateva ore inainte de intrarea in carantina

Oamenii au inceput se adune in centrul orasului, in jurul orei 16.00. Acestia au venit cu steaguri tricolore si poarta in maini pancarte. Inca de la inceputul protestului, au inceput sa strige lozinci precum "Fara carantina", "Libertate", "Nu vrem sa fim condusi de hoti ".Initial, oamenii s-au adunat pe platoul din fata Operei , iar apoi au pornit in plimbare, inconjurand piata. Apoi, cu totii au plecat spre Primaria Timisoara, pentru a-si continua protestul. Acestia au anuntat: "Mergem dupa Fritz".Cei mai multi oamenii poarta masti de protectie si pastreaza distanta unii fata de ceilalti, dar sunt si persoane care au masca trasa sub barbie sau nu o poarta deloc.Protestul a fost organizat pe retelele de socializare. Decizia de carantinare a Timisoarei si a celor patru comune periurbane, Mosnita Noua, Giroc, Dumbravita si Ghiroda, a fost luata sambata, dupa ce rata de infectare cu COVID-19 a crescut continuu, in ultimele saptamani. Carantina se aplica pentru o perioada de 14 zile.