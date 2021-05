Doi tineri au ajuns la spital in prima zi de Paste dupa un accident rutier grav. Masina in care se aflau s-au izbit de un cap de pod VIDEO

Echipajele medicale ajunse la fata locului au constatat ca toate cele trei persoane au reusit sa iasa din masina, fiind constiente si cooperante. Doua dintre ele au fost transportate la spital, dar a treia a refuzat, potrivit Bistriteanul.ro Politistii Serviciului Rutier au intervenit la un accident pe Drumul National 17 in localitatea Rusu Bargaului. Un autoturism condus de un tanar de 25 de ani din Parva, a parasit partea carosabila intrand in coliziune cu un podet, ulterior rasturnandu-se. In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea acestuia si a unei pasagere in varsta de 23 de ani din Parva.Tanarul conducator a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,60 mg/L alcool pur in aerul expirat. Politistii Serviciului Rutier au intocmit un dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii lor de vatamare corporala din culpa si conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, urmand ca in cursul anchetei sa se stabileasca cu exactitate cauzele si modalitatea producerii evenimentului rutier", a declarat Paul Rodila, purtatorul de cuvant al IPJ . BN, potrivit sursei citate.