Titularizare 2020. Peste 6.700 de candidati inscrisi la examenul desfasurat in conditii de pandemie

Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2020, are loc, miercuri, incepand cu ora 10:00, in 42 de centre de examen."Dintre cei 7.105 candidati inscrisi la inceputul anului scolar la 95 de discipline de examen, au fost admisi la proba scrisa 6.776 de candidati, care au indeplinit cumulativ urmatoarele conditii: efectuarea unui stagiu de predare in specialitate de cel putin un an, calificativul pentru anul scolar in curs << Bine >> sau << Foarte bine >> si media aritmetica a notelor obtinute la inspectia la clasa si la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective)", a precizat MEC.Institutia a precizat ca, avand in vedere contextul pandemic care a impus suspendarea cursurilor in scoli, candidatii au fost admisi la proba scrisa cu conditia sustinerii unei singure inspectii la clasa (spre deosebire de anii anteriori, cand se sustineau doua inspectii).De asemenea, candidatii au avut posibilitatea sa solicite echivalarea rezultatului obtinut la ultima inspectie la clasa, sustinuta in calitate de cadru didactic calificat.Au beneficiat de aceasta masura speciala 803 candidati din totalul de 1.132 de candidati care nu aveau nicio inspectie sustinuta pana la data de 11 martie.De asemenea, portofoliul profesional a putut fi transmis si online la inspectoratul scolar, spre evaluare."Conform Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant, in vederea sustinerii probei scrise, candidatii vor avea acces in salile de examen, cel mai devreme, la ora 8:00 si, cel mai tarziu, la ora 8:45, in baza unui act de identitate/pasaport valabil. In acest sens, vor fi respectate toate masurile specifice in vigoare, aplicabile in cazul examenelor nationale, referitoare la normele de acces in centrele de examen, pentru protejarea candidatilor si a personalului implicat, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea SARS-CoV-2. In fiecare sala de examen au fost repartizati maximum 10 candidati", a mai transmis MEC.Dupa primirea subiectelor, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depasit doar in cazul candidatilor cu cerinte speciale care au solicitat acest lucru.La fel ca in anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare numar de candidati inscrisi sunt: invatamant prescolar in limba romana (1.748 de candidati), invatamant primar in limba romana (1.059), educatie fizica si sport (837), limba si literatura engleza (369) si limba si literatura romana (313).Subiectele, traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale la solicitarea candidatilor, precum si baremele de evaluare sunt asigurate de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie si vor fi afisate, dupa sustinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro si la avizierele centrelor de examen.Primele rezultate vor fi afisate in data de 29 iulie in centrele de examen si pe site-ul definitivat.edu.ro.Contestatiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, in zilele de 29 iulie, dupa afisarea rezultatelor, si pe 30 iulie, pana la ora 12:00.Rezultatele finale se afiseaza la centrele de examen si pe site-ul anterior mentionat, in data de 4 august 2020.Nota la proba scrisa are o pondere de 70% in calculul mediei finale, care trebuie sa fie de cel putin 8 (opt) pentru promovarea examenului."Cadrele didactice promovate dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, si obiectivul acestui examen national. Prin dobandirea definitivarii in invatamant, cadrul didactic depaseste stadiul de debutant si poate intra pe o ruta de profesionalizare ascendenta, avand dreptul de a deveni titular in sistemul de invatamant preuniversitar si de a participa ulterior la sustinerea examenelor pentru obtinerea gradelor didactice", a precizat Ministerul.