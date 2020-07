Toate conturile bancare ale romanilor, adunate de Fisc intr-un registru national, cu scopul de a preveni spalarea banilor

Acest Registru apare in contextul in care Romania trebuie sa transpuna o directiva europeana pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, scrie Adevarul.ro."Registrul permite identificarea, in timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care detin sau controleaza conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European si al Consiliului sau casete de valori detinute la o institutie de credit de pe teritoriul Romaniei", arata noua legislatie.Prin intermediul registrului, vor fi accesibile urmatoarele informatii:a) pentru titularul de cont-client, persoanele care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise si orice persoana care pretinde ca actioneaza in numele clientului: numele, insotit de celelalte date de identificare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de numarul unic de inregistrare in cazul nerezidentilor, dupa caz;b) pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, insotit de celelalte date de identificare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de numarul unic de inregistrare in cazul nerezidentilor, dupa caz;c) pentru contul bancar sau de plati: numarul IBAN si data deschiderii si inchiderii contului;d) pentru casetele de valori: numele concesionarului, insotit de celelalte date de identificare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de numarul unic de identificare in cazul nerezidentilor, dupa caz, si durata perioadei de concesionare.Informatiile pot fi transmise de catre organul fiscal central in baza unei cereri justificate a organului fiscal local sau a altei autoritati publice centrale si locale, in scopul indeplinirii de catre aceste autoritati a atributiilor prevazute de lege.Informatiile prevazute in registru sunt pastrate pentru o perioada de 10 ani de la incetarea relatiei de afaceri dintre entitati si clienti.Conform Ministerului Finantelor, accesul la aceste informatii poate contribui la combaterea utilizarii abuzive a entitatilor corporative si a altor entitati juridice si a constructiilor juridice in scopul spalarii banilor sau al finantarii terorismului, atat prin acordarea de sprijin la investigatii , cat si prin efectele asupra reputatiei, dat fiind faptul ca oricine ar putea participa la tranzactii ar cunoaste identitatea beneficiarilor reali.