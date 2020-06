Toate masurile de relaxare din etapa a treia. Lista tarilor pentru care se reiau zborurile si numarul maxim de persoane care pot participa la evenimente private

Ziare.

A treia etapa de relaxare a masurilor impuse pentru limitarea pandemiei de coronavirus incepe in 15 iunie.Guvernul a decis ca se reia traficul aerian spre si dinspre Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Confederatia Elvetiana, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia si Ungaria. De asemenea, persoanele care vin din aceste tari nu mai sunt obligate sa stea 14 zile in izolare la domiciliu sau in carantina, aceste state avand in ultimele doua saptamani numar redus de cazuri la milionul de locuitori.Lista cu statele pentru care se aplica eliminarea masurilor de carantina/izolare, se actualizeaza saptamanal de catre Institutul National de Sanatate Publica, in fiecare zi de luni, pana la ora 16:00, in vederea introducerii in lista a unor noi tari."Persoanele care vin in Romania din tarile care fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare, dar care, inaintea plecarii din tara respectiva, nu au stat cel putin 14 zile pe teritoriul acesteia, intra in carantina/izolare la locuinta/ locatia declarata, impreuna cu colocatarii, inclusiv familia/apartinatorii, dupa caz", a decis Guvernul.Autoritatile au precizat, de asemenea, ca vor intra in izolare sau carantina si persoanele care vin din alte state si care dor tranziteaza una dintre tarile aflate in asa-numita "zona verde".Grupuri mai mari de persoane, acceptateIncepand din 15 iunie, creste numarul de persoane care pot participa la evenimente private sau care se pot deplasa in grup in anumite scopuri.Astfel, se mareste la 6 numarul de persoane care nu locuiesc impreuna si care pot participa la activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber, respectiv ciclism, drumetii, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit si alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber.Evenimentele private in spatii inchise se pot organiza cu participarea unui numar maxim de 20 persoane, in timp ce evenimentele private in spatii deschise se pot organiza cu participarea unui numar maxim de 50 persoane."Se mareste la 6 numarul de persoane care nu apartin aceleiasi familii si pot circula ori forma grupuri pietonale", a mai decis Guvernul, in conditiile in care pana acum grupurile puteau fi formate din maxim trei persoane care nu fac parte din aceeasi familie.Activitati comerciale care se reiauIncepand de luni se redeschid mall-urile, dar nu si restaurantele, cafenelele sau alte asemenea localuri publice aflate in ele, decat daca sunt dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber. In aceste conditii, se respecta prevederile referitoare la terase, respectiv asigurarea unei distante minime de 2 metri intre mese si cel mult 4 persoane care nu sunt membri ai aceleiasi familii la o masa.Se deschid, de asemenea, piscinele si strandurile exterioare si salile de fitness, dar cu respectarea unor masuri stabilite de Ministerul Sanatatii.Totodata, se reia activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati de tratament balnear, cu obligatia respectarii normelor de prevenire stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.Cresele, gradinitele si after-schoolurile se pot redeschide incepand din 15 iunie, insa nu au fost publicate deocamdata normele pe care ar trebui sa le respecte, astfel incat ministrul Educatiei, Minica Anisie, a recomandat asteptarea acestora.Guvernul va propune preungirea starii de alerta, urmand a adopta o Hotarare de Guvern in acest sens care va trebui aprobata de Parlament. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca se va propune stare de alerta pentru 30 de zile. PSD a pus conditii pentru votarea starii de alerta, una dintre acestea fiind ca ea sa fie instituita pentru cel mult 15 zile.