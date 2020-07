Tomac, despre dosarul privind protestul din 10 august: "Avem de-a face cu o tentativa de falsificare a istoriei"

El a calificat drept "rusinoasa" clasarea dosarului si si-a exprimat speranta ca ancheta va fi reluata."Avem de-a face cu o tentativa de falsificare a istoriei si, in acelasi timp, cu o uriasa nedreptate pentru victimele violentelor jandarmilor. Orice om de buna credinta isi da seama, cand vede imaginile Mineriadei din 10 august, ca represiunea s-a facut la ordin politic si dincolo de limitele legii. Speranta mea este ca ancheta se va relua cat mai curand, ca nu va trebui sa asteptam peste 30 de ani, ca in cazul dosarelor Mineriadei si Revolutiei, pentru ca vinovatii sa raspunda", a scris Tomac, pe Facebook In urma acestei decizii, au scapat de acuzatii colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, fost prim adjunct al Jandarmeriei Romane; maiorul Laurentiu Cazan, fost director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti; colonelul Catalin Sindile, fost sef al Jandarmeriei Romane; comisarul-sef de politie Mihai Dan Chirica, fost secretar de stat pentru relatia cu prefectii din MAI.