Topul destinatiilor de iarna si de sarbatori solicitate de romani in pandemie. De ce Istanbul a ajuns orasul numarul 1 pentru city break-uri

"Cele mai solicitate destinatii sunt pensiunile rurale, vilele si pensiunile din zonele de turism rural si din statiunile montane. Principalele regiuni sunt Bran-Moieciu, Valea Prahovei, urmate de Maramures, Bucovina, Marginimea Sibiului, Apuseni si alte zone cu turism rural dezvoltat. Urmeaza statiunile montane, precum Sinaia, Predeal, Poiana Brasov, Busteni, Paltinis. Apoi, mai ales pentru Revelion, sunt solicitate si statiunile balneare precum Covasna, Baile Herculane, Bailr Felix sau Baile Tusnad, cu mentiunea ca bazele de tratament, dar si centrele interioare de wellness si spa sunt inchise.Aici turistii merg acum mai ales pentru relaxare si agrement. O mentiune speciala pentru Delta Dunarii, unde mai multe hoteluri si pensiuni isi asteapta turistii de Craciun si de Revelion", a declarat Badulescu, intr-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, pe plan extern, de departe, Turcia a ajuns destinatia numarul 1, deoarece aici nu exista restrictii majore la ora actuala si nu este necesar nici test PCR pentru trecerea granitei. La fel si Istanbul a ajuns la ora actuala orasul numarul 1 pentru city break-uri, urmat de regiunea Antalya. Pe de alta parte, sunt solicitate circuite Istanbul - Cappadocia - Antalya.In opinia sa, Bulgaria ar fi ramas destinatia externa numarul 1 in aceasta iarna pentru turistii romani, dar in prezent situatia ramane dificila din cauza carantinarii. Alte destinatii solicitate si pentru care sunt cereri de Revelion sunt Egipt si Dubai, chiar daca turistul are obligativitatea efectuarii testului PCR. Chiar si in aceasta perioada, noiembrie-decembrie, sunt romani care, pe langa Turcia, aleg Egipt (operat cu curse charter) si Dubai.De asemenea, Badulescu spune ca putem vorbi si de cateva destinatii exotice precum Tanzania, Mexic, Maldive, Cuba sau Republica Dominicana. In privinta Greciei, care este la ora actuala in lockdown, turistii se intereseaza in continuare de destinatia Creta.Sursa citata mai noteaza ca, in concluzie, iarna aceasta romanul se va relaxa in Romania cel mai mult la pensiuni, conace, hoteluri tip boutique si chiar cabane - redescoperind din plin aceste structuri de cazare mici si cochete, situate in cadre naturale de exceptie - sau in hotelurile din Istanbul, Antalya, Dubai ori Hurghada, si in cazul in care va fi eliminata carantina - Bansko, Borovet, Balcik sau Nisipurile de Aur.In ceea ce priveste incoming-ul, respectiv sosirea turistilor straini, dupa cum o spun statisticile, la ora actuala acest domeniu este aproape inexistent."Cred ca ar trebui incepute de pe acum campanii puternice de promovare pentru anul viitor si pentru anii care vin. O destinatie se promoveaza din timp pentru a se dezvolta. Din cauza lipsei incoming-ului sufera enorm, la ora actuala, multe hoteluri din marile orase si din statiuni, restaurantele, barurile dar mai ales ghizii de turism", a concluzionat Traian Badulescu.