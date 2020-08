Topul donatorilor si companiilor care au pompat bani in partidele din Romania. Raportul pentru perioada 2006-2019

Foto: Facebook/ Septimius Parvu

Schimbarile, legate de modificarile legislative

Donatiile

Analiza datelor

De unde apar datoriile partidelor

Context

Platforma isi propune sa scoata la lumina companiile si persoanele fizice care au donat, cotizat sau sponsorizat formatiunile politice si subventiile primite de la stat de partidele politice romanesti.Septimius Parvu este expert in buna guvernare si procese electorale in cadrul Expert Forum. Parvu explica pentru Ziare.com ce i-a atras atentia in urma analizarii datelor si cum s-a schimbat in ultimii ani sursa finantarilor partidelor politice. "Intentia ar fi sa mergem si in directia banilor pentru campaniile electorale, adica am vrea sa avem o imagine completa a modului in care se finanteaza partidele," afirma expertul.Expertul precizeaza ca legea din 2015 s-a schimbat destul de mult si a inceput sa se puna accentul pe finantarea din partea statului. Astfel, in urmatorii ani a existat o crestere a finantarilor partidelor din subventii."De exemplu, in 2018 legea s-a schimbat si subventiile au crescut foarte mult, de treizeci de ori in 2018. Practic, avem sute de milioane de lei. Limita maxima ar fi fost de 400 de milioane de lei. Nu s-a ajuns la acea limita, dar oricum ar fi fost o suma foarte mare. Practic, avem o infuzie foarte mare de fonduri publice catre partidele politice si asta a dus la o scadere semnificativa a donatiilor private".Acesta mai explica faptul ca, din 2019 nu prea mai doneaza nimeni la partide, in afara cotizatiilor obligatorii, pentru ca partidele au ajuns sa fie finantate de stat. "Nu mai ai donatori privati, nu mai ai persoane juridice. Bine, cotizatiile raman cotizatii ca sunt obligatii de partid, dar nu prea mai sunt donatori pentru ca partidele nu mai au interesul sa stranga bani atata timp cat oricum vin de la stat si atata timp cat ai si rambursarea. Practic, campaniile si partidele au ajuns sa fie finantate de la stat", a declarat expertul.O alta chestiune care i-a atras atentia lui Septimius Parvu este cea legata de donatii. "".Acesta considera ca, in ultimii ani au ramas mai putini donatori cu sume mai mari. "De exemplu, daca ne uitam in 2006, Partidul Democrat avea mii de donatori, sume mai mici cumva, dar foarte multi. Si cred ca, in ultima perioada au ramas cativa donatori mai importanti care contribuie cu sume foarte mari".Expertul sustine ca este interesant de vazut ce firme au donat. "Evident, unele donatii sunt facute de persoane fizice si atunci este interesant sa vedem daca sunt administratori, poate sunt asociati in anumite firme care au succes, dar ramane sa ne uitam si peste aceste date si sa vedem cum se leaga ele".Acesta adauga si ca exista donatori care sunt foarte atasati de un singur partid si in fiecare an doneaza catre aceleasi partide.Septimius Parvu sustine ca a observat din aceste date faptul ca unele partide le publica destul de haotic si exista erori. "De exemplu, la unul dintre partide erau zeci de persoane cu acelasi CNP, adica sunt tot felul de chestiuni mai degraba administrative".In plus, acesta a mai observat ca exista cateva partide care au avut foarte multe imprumuturi in ultimii ani (din 2015 este introdusa posibilitatea de a primi un imprumut). "Candidatii vin cu banii luati de nu stim unde pentru ca nu trec nici in declaratiile de avere si practic,a devenit doar o sursa de a trece niste bani printr-un candidat, care-i declara fara a sti exact de unde i-a luat, iar dupa ii da inapoi. Adica eu i-am luat, i-am adus la partid, i-am recuperat, i-am dat inapoi. Aici este o chestie foarte interesanta de vazut, care este de fapt sursa reala a acestor imprumuturi".Parvu sutine ca, in general, din aceste date este foarte greu sa vezi ilegalitatile. "Personal, cred ca finantarea ilegala s-a mai redus un pic din 2015. Adica nu stiu daca avem chiar valize de bani ca in anii de glorie, in schimb, s-a mutat foarte mult inspre subventii. Problemele legale si haiducia legata de cheltuirea banilor au mers in zona subventiilor si avem cazul Draghici (), avem niste dosare penale la DNA si avem rapoartele Curtii de Conturi, care ne arata ca partidele cheltuie banii complet aiurea, din bani publici".Septimius Parvu explica faptul ca, in conditiile in care se primesc foarte multi bani din subventii, e greu de inteles de unde apar tot felul de datorii de genul acesta. "Banuiala este ori ca sunt cheltuiti banii aiurea, ori contracte dubioase, pentru ca si subventiile pot fi o sursa foarte buna de a-ti plati tot felul de firme prietene cu care faci afaceri".Platforma "Banii partidelor politice din Romania" este prima de acest fel din Romania si aduna date din perioada 2006-2019 care reflecta veniturile partidelor politice din Romania, incluzand: venituri anuale care se raporteaza conform legii, liste de persoane care au donat, cotizat sau imprumutat partidele politice si subventii din fonduri publice.