Topul primariilor care au cumparat cele mai multe masti de protectie. Localitatea care a platit peste 100 de lei pentru o masca anti-COVID

Din punct de vedere al pretului achizitonat per masca situatia este urmatoarea: Cel mai mic pret de achizitie a unei masti chirurgicale a fost de 0,14 lei platit de Primaria Municipiului Baia Mare Cel mai mare pret de achizitie a fost de 101,96 lei, pentru o masca de protectie (masca de gaze cu filtru.) achitat de Primaria Municipiului OradeaDin punct de vedere al celor mai mari si mici sume alocate pentru achizitia de masti, situatia este urmatoarea:Primariile care au cheltuit cele mai mari sume pentru achizitia de masti sunt:1. Primaria Municipiului Slatina- 5.776.120 lei2. Primaria Municipiului Brasov- 1.384.529, 30 lei3. Primaria Municipiului Alba Iulia - 838.450,20 leiPrimariile ce au cheltuit cele mai mici sume pentru achizitia mastilor in aceasta perioada sunt:1. Primaria Municipiului Ploiesti- 12.199,32 lei2. Primaria Municipiului Braila- 14.844,06 lei3. Primaria Municipiului Slobozia - 18.061,82 leiPrimariile care au achizitionat masti la pretul mediu cel mai mare sunt:1. Primaria Municipiului Slatina-7,16 lei2. Primaria Municipiului Arad- 7,02 lei3. Primaria Municipiului Sfantul Gheorghe- 4,19 leiPrimariile care au achizitionat masti la pretul mediu cel mai mic sunt:1. Primaria Municipiului Iasi- 0,24 lei2. Primaria Municipiului Pitesti- 0,56 lei3. Primaria Municipiului Vaslui- 0,66 leiPrimariile resedinta de judet care au achizitionat cel mai mare numar de masti sunt:1. Primaria Municipiului Iasi- 1.530.000 buc2. Primaria Municipiului Slatina- 833.000 buc3. Primaria Municipiului Brasov- 721.000 bucPrimariile care au achizitionat cel mai mic numar de masti in aceasta perioada sunt:1. Primaria Municipiului Ploiesti- 2.950 buc2. Primaria Municipiului Resita- 6.550 buc3. Primaria Municipiului Slobozia- 7.225 bucPrincipalele tipuri de masti achizitionate au fost: chirurgicale de unica folosinta; tip FFP1 tip FFP2De asemenea au fost achizitionate si masti din bumbac si masti de uz medical.Din punct de vedere al modului de achizitie:Procedura preponderenta de achizitie aleasa de catre primari a fost cea de achizitie directa, insemand un procentde 97% din numarul total de achizitii.