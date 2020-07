Topul salariilor de la Politia Locala Iasi. Sefii sunt platiti cu mii de euro, lunar

Cel mai mare venit il are directorul Politiei Locale, comisarul sef in rezerva. Acesta cumuleaza venituri din trei surse: salariu (116.621 lei/an, inclusiv norma de hrana si vouchere de vacanta), pensie de la Ministerul de Interne (126.000 lei/an, de unde s-a pensionat cu grad militar echivalent celui de colonel) si o indemnizatie de la o autoritate judeteana de ordine publica (11.300 lei/an), potrivit BZI .ro.Anul trecut el a obtinut venituri de 253.921 lei, respectiv un echivalent de 21.160 lei/luna (peste 4.400 euro/luna).Pe locul al doilea se afla directorul adjunctcare a incasat un salariu 113.362 lei in 2019 (inclusiv norma de hrana si vouchere de vacanta) si o pensie MAI de 112.200 lei.El a obtinut venituri de 225.562 lei, respectiv aproape 19.000 lei/luna (peste 3.900 euro/luna).Pe locul al treilea se afla, coordonator a doua servicii de politie locala. Anul trecut el a incasat in total peste 160.000 lei (85.040 lei - salariu si norma de hrana si 75.274 lei - pensia), respectiv circa 13.360 lei/luna (aproape 2.800 euro/luna).In restul cazurilor, 20 de sefi, salariul (inclusiv cu norma de hrana si vouchere) este cuprins intre 6.000 si 7.100 lei/luna, adica o medie de 1.400 euro/luna).Si politistii locali care sunt mobilizati in strada castiga bine. Conform declaratiilor de avere ale acestora, sunt unele cazuri in care salariul lunar trece pragul de 5.000 lei/luna (1.100 euro).