Imagini apocaliptice in Cehia. O tornada a maturat mai multe localitati: "Era sange peste toti" VIDEO

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG - BNO News (@BNONews) June 24, 2021

Potrivit sursei citate, furtuna a smuls acoperisuri mai multor cladiri din districtele sudice Breclav si Hodonin, a scos din radacini copacii si a rasturnat masinile.BBC mai arata ca cele mai afectate locuri aratau ca o zona de razboi in videoclipurile postate de martori.La fata locului au fost trimise echipe de salvare din toata tara, dar si din Austria si Slovacia.Tornada si grindina au lovit orasul de frontiera Hodonin, distrugand un azil de batrani si gradina zoologica."E ca un camp de lupta", a declarat Antonin Tesarik, directorul spitalului Hodonin, unde au fost tratate aproximativ 200 de persoane ranite."A fost o apocalipsa. Era sange peste tot si oameni neajutorati in lacrimi. Si-au salvat viata si si-au pierdut acoperisurile deasupra capului", a declarat Tesarik pentru agentia de stiri CTK.Tornada a provocat intreruperi severe ale traficului si intreruperi de curent, blocand autostrazi intregi si lasand peste 100.000 de locuinte fara electricitate.Ministrul ceh de interne Jan Hamacek a descris situatia ca fiind foarte grava, spunand ca toate unitatile de salvare disponibile erau trimise la fata locului.Ministrul, care a ajuns in regiunea afectata de dezastru, anunta ca a fost declarata starea de urgenta.