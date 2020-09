Tot ce trebuie sa stii despre steagurile personalizate

Unde puteti proiecta un steag personalizat care sa garanteze calitatea, durabilitatea si vibratia culorii?Steag.ro proiecteaza, fabrica si instaleaza steaguri cusute manual si tiparite digital pentru unele dintre cele mai mari firme si evenimente din Romania de peste 25 de ani.Nu exista nici un detaliu pe care sa nu il stim nu stim despre steagurile personalizate! Ai o intrebare? Ne-am bucura sa primim vesti de la tine! Intrebati despre un steag personalizat aici. Gama noastra diversa de experienta si produse va asigura ca steagul dumneavoastra personalizat este adaptat specificatiilor exacte dorite. Echipa noastra de experti adora sa creeze modele care sa garanteze ca marca dumneavoastra se vede de la mare distanta.Steagurile noastre durabile si vibrante rezista cu adevarat testului timpului. A fi in industria tipografica de atat timp, aduce o intelegere instinctiva a materialelor si a tipariturilor de tesaturi in aer liber care functioneaza cel mai bine in orice mediu.Suntem mandri de mostenirea noastra de peste 25 de ani, personalizand steaguri pentru fiecare ocazie in fiecare locatie: de la sarbatori nationale si evenimente sportive la cele mai prestigioase muzee, hoteluri si ambasade ale tarii. Vedeti o parte din lucrarile noastre in galeria noastra personalizata de steaguri.Un steag frumos proiectat si realizat transmite totul despre afacerea dumneavoastra: mandrie pentru produsele dumneavoastra, mandrie pentru localitatea dumneavoastra si mandrie pentru a fi vazut. Capul si umerii deasupra restului din varful unui stalp il fac o alegere maiestuoasa pentru o strada sau un eveniment foarte aglomerat.Echipa noastra prietenoasa de experti se va ocupa de orice, de la primul nostru contact cu dumneavoastra pana la livrarea produsului dumneavoastra finit. Promisiunea noastra pentru tine? Precis si la timp. De fiecare data.Fiecare proiect de tiparire este o alchimie perfecta a oamenilor, ideilor si expertizei noastre. Atentia noastra la detalii sustine fiecare pas al calatoriei dumneavoastra personalizate cu steag:Unde este locatia destinata steagului dumneavoastra? Vom colabora cu dumneavoastra pentru a determina cea mai potrivita dimensiune si material. Dimensiunile standard ale steagurilor sunt disponibile aici . Cu toate acestea, putem produce un steag la orice dimensiuni aveti, fie in format unic, fie standard.Vom traduce specificatiile alese de dumneavoastra in linii directoare detaliate pentru echipa de proiectare. Daca preferati, propria noastra echipa de proiectare interna poate prelua proprietatea asupra designului steagului dumneavoastra, pentru a produce fisiere de arta pregatite pentru imprimare (pe care vi le vom trimite la finalizarea lucrarii).Suntem una dintre cele mai substantiale facilitati de imprimare textila din tara, astfel incat proiectul dumneavoastra sa fie in mainile cele mai sigure. Odata ce opera de arta este finalizata, steagul dumneavoastra va intra in productie, unde va fi tiparit si taiat la dimensiune folosind utilaje de ultima generatie.Imprimarea noastra digitala ofera spectacol exceptional, stabilitate UV si este impermeabilizata pentru utilizare in exterior. Gama noastra de poliester tesut si printat este extrem de durabila.Drapelul dumneavoastra este finisat cu atentie de echipa noastra talentata de masinisti de cusut, cu sediul la fabrica noastra de productie din Bucuresti.Toate steagurile noastre personalizate sunt finisate cu o banda robusta si accesorii, facand atasarea la stalp rapida si usoara.In cele din urma, echipa noastra va tripla verificarea pana la ultimul detaliu pentru a se asigura ca steagul dumneavoastra indeplineste doar cele mai inalte standarde de calitate.Exista multe motive pentru care ati putea investi intr-un steag: sa faceti o declaratie in zona dumneavoastra locala; capteaza atentia traficului de trecere sau participantilor la eveniment; sau pentru a crea entuziasm pe masura ce fanii se apropie de stadionul dumneavoastra sau viziteaza evenimentul dumneavoastra.Steagurile personalizate sunt fara indoiala una dintre cele mai versatile forme de tiparire in format mare si sunt ideale pentru:- Catarge vela personalizate montate pe perete sau cu o baza articulata - lacrima.- in partea de sus a unui catarg arhitectural.- cu catarge scurte montate pe perete.- va ajuta sa iesiti din multime cu ajutorul catargelor de eveniment.in care steaguri de tip vela sau lacrima sunt usor de pozitionat.Graficele sunt tiparite pe steaguri folosind o metoda de imprimare cunoscuta sub numele de sublimare a colorantilor. Cu imprimarea prin sublimare a colorantilor, materialul este incalzit si apoi cernelit sau vopsit cu fiecare culoare necesara pentru a crea imaginea finita, cate un strat pe rand. Prin utilizarea procesului de sublimare a colorantilor, cream culori pline si vibrante, iar imprimarea este rezistenta la zgariere si decojire.Materialul este rezistent la UV si imprimat utilizand sublimarea colorantilor. Aceasta inseamna ca ploaia si soarele nu vor uza materialul steagului sau imaginea imprimata.Steagurile noastre personalizate pot fi spalate, dar este foarte important sa urmati cateva instructiuni specifice. Nu trebuie spalate cu inalbitor, ci doar cu detergent moale pe un ciclu delicat. Pentru cele mai bune rezultate, va recomandam sa nu va spalati steagul cu alte tesaturi. Nu va uscati steagul, ar trebui sa fie uscat in aer liber. Daca steagul dumneavoastra este incretit dupa ce a fost spalat, ridurile vor fi indepartate dupa ce acesta se usuca. Nu va calcati steagul pentru a scapa de incretituri, va strica materialul.In ceea ce priveste durata de viata a imprimarii si a materialului, clientii se pot astepta, in general, la peste 6 luni de utilizare, plus sau minus, in functie de fapte precum poluarea aerului, severitatea vremii, nivelul de rezistenta la lumina si compozitia materialului. Pentru a beneficia la maximum de produs, recomandam clientilor sa efectueze o intretinere generala, cum ar fi spalarea, taierea si re-tivirea la fiecare 8-12 saptamani (3 luni).Aveti un proiect in minte? Va putem ajuta sa-l transformam intr-o realitate - pur si simplu luati legatura cu noi.