Toti angajatii Primariei Sectorului 4 vor fi testati luni pentru coronavirus

"Ca urmare a faptului ca doi angajati ai autoritatii locale au fost confirmati pozitiv la testul COVID-19 in weekendul trecut, primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a dispus testarea in regim de urgenta, in cursul zilei de astazi, a tuturor functionarilor angajati ai Primariei Sectorului 4".Conform sursei citate, sediul institutiei a fost deja dezinfectat si igienizat duminica, astfel incat activitatea primariei sa continue in regim normal, cu numarul minim necesar de oameni.Cat priveste cazul celor doi angajati testati pozitiv, Primaria Sectorului 4 precizeaza ca acestia nu lucrau in relatie directa cu publicul, iar in urma anchetei epidemiologice efectuate contactii acestora au fost deja izolati la domiciliu pentru urmatoarele 14 zile.