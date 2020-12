Traditii, obiceiuri si superstitii de Revelion. Ce se intampla in noaptea magica dintre ani

Mersul cu Sorcova

Plugusorul

Capra

Ursul

Superstitii de Revelion

Toate urarile specifice Anului Nou au rolul de a alunga spiritele rele, in speranta ca anul urmator va fi unul mai rodnic si mai bun.Copiii merg singuri sau in grupuri cu Sorcova, in prima zi a Anului Nou, atat la casele cunoscutilor, cat si la cele ale necunoscutilor, pentru a le ura un an nou fericit. Sorcova este o nuia decorata dupa placul fiecaruia, cel mai adesea cu flori si hartie creponata colorata. Dupa ce copiii termina de urat, trebuie sa primeasca ceva la schimb, fie ca este vorba despre dulciuri, fructe, sau bani."Sorcova veselaSa traiti sa-mbatranitiCa un mar, ca un parCa un fir de trandafirTare ca piatraIute ca sageataTare ca fierulIute ca otelulLa anul si La Multi AniSa ne dati si noua bani"Plugusorul este unul dintre cele mai vechi obieciuri si are loc de Anul Nou. In trecut, cu plugusorul mergeau cei care munceau pamantul, in speranta ca anul urmator recolta o sa fie mai bogata.In noaptea de 31 decembrie, tinerii se strang in cete si colinda din casa in casa, pocnesc din bici, suna din clopotei si striga."Aho, aho, copii si frati,Stati putin si nu manati,Langa boi v-alaturatiSi cuvantul mi-ascultati.Maine anul se inoiestePlugusorul se pornesteSi incepe a uraPe la case a colindaIarna-i grea omatu-i mareSemne bune anul areSemne bune de belsugPentru brazda de sub plugPlugusor cu patru boiIa mai manati, mai flacai!Hai, hai...", este inceputul colindului specific.Inca din prima zi a Anului Nou, incepe mersul cu capra. O persoana din grup se imbraca in capra, fiind o masca din lemn, care pocneste din gura. O bucata lunga de material acopera colindatorul complet, iar capra este decorata dupa bunul plac. Exista un dans specific, capra sare, se roteste si se apleaca. Simbolizeaza renasterea si continuarea vietii."Foaie verde si-o aluna,Buna ziua, ziua buna,Ia deschideti portile,Sa intre capritele.Ta, ta, ta, caprita ta,Nu te da, nu te lasa,Ta, ta, ta, caprita ta,Capra noastra-i cu margei,Cu cercei cu catifelii,Joaca vesel caprita,Toti is bucurosi de ea.Ta, ta, ta, caprita, ta,Nu te da, nu te lasa,Ta, ta, ta, caprita, ta,Si plecai si eu la targ,Pe caprita ce s-o vand,Si mergand pe drum, mergand,Aud din urma strigand", este o parte din cantecul specific.Dansul Ursului este un obicei mostenit de la geto-daci, cand colindatorii se costumeaza in ursi si se impodobesc cu ciucuri rosii. Grupurile trebuie sa fie mari, de cel putin 10 persoane, care joaca si bat in tobe. Dansul ursului reprezinta ritualul mortii si invierea."Buna seara gospodari!Venim cu ursul din deal,Daca bine si voitiUrsul nostru sa-l primiti!Na! Na! Na! Martine, na!Nu te da, nu te muia,Ca pun mana pe nuia,Si nuiaua-i de rachita,Hai, Martine, la pamant,Si asculta-ma ce-ti cant!Cand erai mai mititelErai tare frumusel,Dar de cand ai crescut mare,Ma dai jos de pe picioare!Na! Na! Na! Martine na!Mai intoarce-te asa!Joaca, joaca, Mos Martine,Ca-ti dau miere de albineJoaca, joaca tropotitCa tiganul la prasit!", este o parte din cantecul specific.- Fetele nemaritate pun, in noaptea de Revelion, un fir de busuioc, o ramura de mar si un ban, intr-un vas cu apa, pentru a-si visa sufletul pereche.- La miezul noptii, oamenii trebuie sa deschida usa pentru ca anul vechi sa iasa, iar cel nou sa intre.- Indragostitii se saruta sub vasc, pentru a avea parte de dragoste si in anul care vine.- Oamenii trebuie sa poarte ceva nou si ceva rosu pentru a avea noroc.- Prima persoana care iti va trece pragul in ziua de Anul Nou va fi foarte importanta in anul ce vine. Daca e barbat, e semn de noroc, dar daca e femeie, e semn de ghinion.- Pe 31 decembrie si pe 1 ianuarie nu trebuie sa fie aruncat nimic din casa, nici macar gunoiul, pentru ca se spune ca, astfel, se arunca si norocul. In plus, nu este bine nici sa cheltui bani, ca sa nu atragi paguba tot anul.- Anul Nou nu trebuie sa ne prinda cu datorii. In caz contrar, vor exista datorii tot anul.- In noaptea de Revelion trebuie sa ai bani in buzunar, ca sa traga la tine tot anul.- In prima zi a Anului Nou nu se spala si nu se matura deoarece aceste lucruri pot atrage saracia.