Trafic blocat pe DN 1A, la Izvoarele. O cisterna incarcata cu biodiesel a luat foc

Autocisterna are o capacitate de 23 de tone, fiind impartita in patru compartimente, dintre care trei sunt pline. La sosirea echipajelor la locul interventiei, incendiul se manifesta la cauciucuri, fara a cuprinde incarcatura.Focul a fost lichidat, iar in acest moment se lucreaza in continuare pentru racire, precizeaza sursa citata.Traficul in zona este blocat, a anuntat Politia Prahova.