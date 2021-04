Trafic complet blocat intre Sibiu si Ramnicu Valcea. Accident mortal pe DN 7 FOTO

ISU Valcea a anuntat, luni, ca un autoturism si un TIR s-au ciocnit, pe DN 7, in apropierea localitatii Calimanesti. "Sunt anuntate doua persoane incarcerate in autoturism, inconstiente. Pompierii militari se deplaseaza cu o ambulanta SMURD , doua autospeciale de descarcerare", a transmis ISU Valcea.Cele doua persoane nu au putut fi salvate, fiind declarat decesul.La randul lor, politistii au precizat ca traficul este blocat in totalitate.La fata locului se afla politistii Seriviciului Rutier care efectueaza cercetarea pentru stabilirea cu exactitate a cauzei producerii evenimentului rutier.