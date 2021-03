Trafic feroviar intrerupt intre Malnas Bai si Tusnad Sat din cauza copacilor cazuti pe calea ferata. Trenuri oprite si intarzieri de peste trei ore

"SRCF Brasov actioneaza inca din cursul noptii cu personal specializat pentru indepartarea copacilor cazuti pe calea ferata si cu doua drezine pantograf pentru remedierea defectiunilor inregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrica a liniei de contact. Pana la finalizarea interventiilor, 4 trenuri de calatori stationeaza temporar in garile Tusnad Sat, Bicsadu Oltului si Malnas Bai", anunta CFR SA.In garile Tusnad Sat, Bicsadu Oltului si Malnas Bai sunt stationate trenurile IR 1641 Bucuresti Nord - Baia Mare, IR 1642 Baia Mare - Bucuresti Nord, R 4501 Brasov - Gheorghieni, R 4505 Brasov - Siculeni."Mentionam faptul ca personalul feroviar de specialitate al SRCF Brasov a intervenit inca din cursul noptii pentru indepartarea si taierea copacilor prabusiti pe calea ferata, iar cu drezinele pantograf se intervine in continuare pentru inlocuirea firului de contact rupt si a componentelor avariate, astfel incat reluarea circulatiei sa se reia in conditii de siguranta.De asemenea, va informam ca si in vestul tarii , din cauza vremii nefavorabile, mai multi copaci au cazut pe calea ferata, intre statiile Banita si Merisor, unde la aceasta ora trenurile circula tractate cu locomotive Diesel, masura mentinuta pana la remedierea deranjamentelor inregistrate la linia de contact si inlocuirea componentelor avariate de copacii prabusiti", precizeaza reprezentantii CFR SA.Trenul IR 1642 Baia Mare - Bucuresti Nord, care trebui sa ajunga in Bucuresti la 6.29, are 180 de minute intarziere, iar un alt tren , care trebuie sa ajunga de la Arad, are 300 de minute intarziere.Calatorii sunt rugati ca in aceasta perioada, in care sunt anuntate conditii meteo nefavorabile, sa solicite informatiile referitoare la conditiile de circulatie a trenurilor la numarul de telefon 021/9521 - Informatii CFR - iar pentru verificarea orelor de sosire sau plecare din garile Bucuresti Nord, Timisoara, Iasi, Brasov si Constanta pot accesa site-ul administratorului infrastructurii feroviare - www.cfr.ro, domeniul camere web -, unde panourile de sosiri/plecari sunt actualizate din minut in minut.