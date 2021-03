Trafic ingreunat pe DN 1, la Otopeni. O persoana a fost ranita intr-un accident

"Pe DN 1 Bucuresti-Ploiesti, in localitatea Otopeni, judetul Ilfov, pe sensul catre Ploiesti, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 3 autoturisme. Potrivit primelor date, o persoana a suferit leziuni, fiind evaluata medical la fata locului. Autoturismele implicate in eveniment sunt scoase in afara partii carosabile, insa s-au format coloane de vehicule in miscare", se precizeaza intr-un comunicat al Centrului Infotrafic.