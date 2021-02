Trafic rutier blocat pe DN 1, la Hula Bradului, din cauza unui accident cu trei masini implicate

"Din primele cercetari rezulta ca, in timp ce conducea un autoturism spre Brasov, o sibianca in varsta de 69 de ani, pe fondul vitezei neadaptate intr-o curba usoara la dreapta, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de catre un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani.CITESTE SI: Politist decedat la Pitesti in accident rutier. Se afla pe o motocicleta, care a fost lovita de un autoturism In urma impactului dintre cele 2 turisme, componente ale masinilor au fost proiectate intr-un alt turism, condus dinspre Brasov. Conducatoarea auto care a patruns pe contrasens si soferul primului auto lovit primesc ingrijiri medicale la fata locului. Traficul este blocat total in continuare", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter.La locul accidentului au intervenit echipaje SMURD si de la Ambulanta care au acordat ingrijiri medicale pentru doua persoane implicate, femeia de 69 de ani si barbatul de 38 de ani, constienti si neincarcerati. Acestia au fost transportati la UPU Sibiu, cu multiple contuzii.Alte trei persoane implicate nu au necesitat ingrijiri medicale.