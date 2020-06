Traficul din Bucuresti, puternic afectat de ploile abundente. Pompierii intervin pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si subsoluri

Ziare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, pompierii au fost nevoiti sa intervina cu motopompe pentru extragerea apei acumulate in curti si subsolurile blocurilor, pe strazile Agricultori, Bujorului, Paris, Calea Grivitei si strada Mahatma Gandhi.Cea mai afectata zona, conform ISU, este Sectorul 1."In acest moment intervenim in 12 situatii de urgenta pentru extragerea apei. Cea mai afectata zona a municipiului Bucuresti este Sectorul 1. Zone afectate: Bd. Aviatorilor, str. Alexandru Constantinescu, str mr. Av. Tanasescu Stefan", a transmis ISU Bucuresti.Pe de alta parte, Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in iunie, cantitatea de precipitatii care au cazut este mai mare cu 13 litri pe metru patrat decat media perioadei 1981-2010. In intervalul 1 - 21 iunie, au fost emise 431 avertizari de tip now-casting, din care 50 de cod rosu "Precipitatii inregistrate in intervalul 1 - 21 Iunie 2020. Cantitatea medie la nivel national, pana in prezent, este de 97.5 l/mp (cu 13.0 l/mp, peste media perioadei 1981-2010 de 84.5 l/mp). Se remarca, precipitatii de peste 200 l/mp indeosebi la statii meteo din zona de munte, iar la campie, Slobozia (202.0 l/mp), din care 185.2 l/mp in zilele de 13-15 iunie 2020, cu 10.5 l/mp peste cantitatea inregistrata in 8 luni, de la 1 septembrie 2019- 31 mai 2020. (...)La nivel general au fost emise 18 avertizari de cod galben si portocaliu, iar din 9 iunie si pana in prezent, aceste alerte au fost actualizate zilnic si dublate de cele de tip now-casting, ceea ce pune in evidenta intensitatea fenomenelor meteorologice extreme specifice acestei perioade de instabilitate atmosferica accentuata", a transmis, duminica, Administratia Nationala de Meteorologie.