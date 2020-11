Vina sau responsabilitate? Tragedia de la Piatra Neamt in Romania electorala

Viata de astazi este mai rapida. Ne aflam in plina campanie electorala pentru parlamentare. Este mai usor, deci, sa ratam momentul reculegerii. Dar cred ca am gresi daca am trece cu neglijenta pe langa sansa introspectiei deschisa in aceste zile. Prea des ne-am trezit, in ultimii ani, in fata unor tragedii pe cat de stupide, pe atat de evitabile. Si tot atat de des am vazut ca demisii, salutate in primul moment, au ramas cu prea putine efecte benefice pe termen lung.Dupa tragedia de la Colectiv , guvernul de atunci demisiona. Multi au crezut, poate, ca acela era unul dintre ultimele gesturi politice ale lui Victor Ponta . Dar n-a fost sa fie asa. La fel, nici cariera politica a primarului Cristian Popescu, responsabil dovedit pentru eliberarea autorizatiilor de functionare ale clubului Colectiv, nu avea sa se termine. Demisiile, de onoare sau de nevoie, au fost doar un mic deranjament in parcursul politic al demisionarilor. Sistemul sanitar, sistemul de urgenta si procesele de autorizare sunt in cel mai bun caz in aceeasi situatie critica din 2015 incoace.Cui folosesc, deci demisiile? Pot fi demisiile un scop in sine sau, in cele din urma, sunt doar un mijloc pentru a avea un sistem de sanatate performant? Cred ca este bine sa facem acest bilant astazi, mai ales cand cerem, sus si tare, demisii. Pentru ca, in sine, demisiile nu vor rezolva problemele cu care se confrunta Romania de astazi daca nu sunt urmate de o evaluare a problemelor si de modificari in pregatirea institutiilor pentru situatiile in care nu au facut fata. Capul lui Motoc - asta a fost odata, astazi nu mai trebuie sa fim prosti, dar multi. Daca vreti, putem sa si scandam in piata "Nici o demisie, fara solutie". Pentru ca oamenii pleaca, dar problemele raman.Vorbim mult si despre vina. Ne-am impartit in doua tabere: cei care considera ca suntem cu totii de vina pentru situatia creata si cei care considera ca nu poate fi vorba de vina tuturor. In tara unde traiesc se vorbeste rar despre vina. In primul rand pentru ca, din punct de vedere strict legal, vina nu se stabileste in piata sau in discursul public, ci in tribunale. Si da, tribunalele au si aici nevoie de timp mult pentru a stabili vinovatii.Dar aici se vorbeste despre altceva, mai important decat vinovatia: despre responsabilitate. Constat ca ceva imi dauneaza, in cazul de fata, sistemul de sanatate. Ce poate face un contribuabil pentru ca acest sistem sa functioneze mai bine? Da, un simplu contribuabil, un cetatean care plateste contributia pentru sanatate la fiecare salariu. Cetateanul cu asteptari de la sistem.Intelege el cu cat contribuie in acest sistem? Intelege ce primeste din partea sistemului in caz de boala? Intelege cati dintre banii lui se duc catre salariile medicilor, cati catre spitale si cabinete si cati sunt folositi pentru administratie? Daca i se pare ca primeste putin pentru bani, este putin doar din motive de coruptie ? Sau exista si alte probleme in sistem? Crede el ca fara "micile atentii" sistemul poate functiona? Daca ar fi medic sau asistent, ar fi multumit cu ceea ce ofera sistemul? Dar daca ar fi manager de spital sau angajat al industriei pharma? Oare cum ar vedea sistemul daca ar fi o societate de asigurari care vinde asigurari de sanatate? Intelege ce planuri au alesii lui cu sistemul de sanatate? Daca da, cum poate verifica daca planurile lor sunt realiste? Poate verifica in vreun fel daca planurile lor il avantajeaza sau nu?Responsabilitatea este mai mult decat o simpla contributie la plata CAS. Responsabilitate inseamna sa ma intereseze daca si cum functioneaza sistemul. Responsabilitate inseamna sa am o parere despre cum ar putea fi cheltuiti mai bine banii mei si cum ar putea functiona sistemul mai eficient. Responsabilitate inseamna sa vorbesc despre parerea mea si sa incerc sa castig, argumentat, oameni si institutii care sa mi-o sustina. Si tot de responsabilitate tine sa recunosc solutii mai bune decat cele pe care le propun.Si pentru ca tot am intrat in campania electorala, haideti sa intrebam candidatii unde vad ei problemele cu sistemul de sanatate si ce solutii ne propun. Sa intelegem, in mod responsabil, solutiile, daca ele exista. Si sa votam in consecinta.Nu neaparat pentru ca un vot ar schimba tot. Pentru ca, de cele mai multe ori, schimbarile mari se fac in timp, cu rabdare. Dar daca ne abtinem de la vot, sansele sa ne revedem la un nou Colectiv cresc. Exponential. Haideti, deci, la vot. Temelia schimbarii acolo se pune.