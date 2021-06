UPDATE Pilotul participant la competitia off-road de la Slanic Moldova a murit dupa ce a cazut cu masina in raul Oituz

Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a precizat ca ranitul, in varsta de 35 ani, a fost preluata de un echipaj al SMURD "Ranitul este echilibrat hemodinamic si va fi transferat la Centrul de Primiri Urgente Onesti", a declarat maiorul Andrei Grecu.Accidentul s-a produs intre localitatile Sarata din judetul Bacau si Bretcu din judetul Covasna, intr-o zona greu accesibila si fara semnal GSM.Din cadrul ISU Bacau au participat la misiune pompierii Detasamentului Onesti si paramedicii SMURD.La fata locului a fost prezent si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Bacau. Totodata, forte de interventie din cadrul ISU Covasna s-au deplasat in sprijin.Un pilot participant la o competitie off-road este resuscitat dupa ce un autoturism care participa la o competitie de off-road in judetul Bacau s-a rasturnat cu masina in raul Oituz."Astazi, in jurul orei 17.00, politistii au fost sesizati prin 112, de catre un tanar de 30 de ani, din Bucuresti, despre faptul ca, un barbat de 40 de ani, din aceeasi localitate, a fost luat de apele unui parau, afluent al raului Oituz, in padurea de pe raza comunei Poiana-Sarata. Din primele verificari, s-a stabilit ca, un echipaj aflat intr-un autovehicul care participa la un concurs de offroad de pe raza Statiunii Slanic-Moldova si se deplasa pe traseul dintre Slanic catre Bretcu, judetul Covasna a fost luat de ape, in momentul traversarii paraului.Tanarul de 30 de ani a reusit sa traverseze paraul pe malul opus, iar autovehiculul in care era barbatul de 40 de ani, a fost luat de ape. Politistii, pompierii si voluntarii s-au mobilizat si au efectuat cautari. A fost preluat de pe malul paraului tanarul de 30 de ani, ulterior fiind gasit si celalalt barbat, caruia, in acest moment i se efectueaza manevre de resuscitare"