Ludovic Orban confirma ca Traian Berbeceanu este luat in calcul pentru functia de prefect al Capitalei: "Joi vom opera aceasta schimbare"

"Am luat decizia de schimbare a prefectului Capitalei. Joi vom opera in Guvern aceasta schimbare", a spus Orban, la sediul BEM, unde au fost depuse listele PNL Bucuresti la parlamentare.El a precizat ca Traian Berbeceanu este una dintre variantele luate in calcul pentru functia de prefect al Capitalei."Traian Berbeceanu este printre posibilii candidati pentru functia de prefect care se afla in evaluare. (...) Daca sunt indeplinite conditiile legale si omul are calitatile necesare pentru a ocupa o functie il sprijinim, normal. In ceea ce priveste activitatea domnului Berbeceanu, este o activitate cunoscuta. Avem nevoie de un om corect, un om integru, un om hotarat, un om care a demonstrat in activitatea sa ca are capacitatea sa atinga obiectivele pe care si le stabileste", a aratat Orban.El nu a precizat care sunt celelalte persoane luate in calcul pentru postul de prefect al Capitalei."Cand vom lua decizia o vom anunta la sedinta de Guvern", a adaugat Orban.