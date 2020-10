VIDEO Traian Berbeceanu spune ca ia in calcul carantina pe zone in Bucuresti

Traian Berbeceanu spune ca in privinta locurilor de joaca, fortele de ordine vor fi directionate si vor face verificari.Totodata, prefectul Capitalei a declarat, la gandul.ro , ca bucurestenii au inteles si respecta masurile in pandemia de coronavirus "Filozofia oamenilor nu trebuie sa o judecam noi. Am depasit stadiul acela. Incercam sa multumim pe cei multi, asa e normal. Evenimentul de la Patriarhie a fost deosebit, in cele 3 zile au fost zeci de mii de oameni, cred ca organizarea a fost una de exceptie, in privinta atributiilor fortelor de ordine, am beneficiat de sprijinul total al Patriarhiei.A fost un eveniment in limite legale, fara evenimente deosebite, s-a respectat distanta fizica, s-au respectat normele sanitare. Am facut tot ce a depins de noi pentru a proteja populatia.Am fost prezenti, de doua-trei ori pe zi, suntem intransigenti in respectarea masurilor dispuse, chiar daca riscam sa suparam o mica parte a populatiei. Interesul este al celor multi, asta e menirea noastra, sa le asiguram nu doar siguranta publica, ci si sanatatea populatiei in aceste vremuri grele."Prefectul Capitalei subliniaza faptul ca nu vrea sa se creeze o emotie publica, inainte de o decizie a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta."Am luat in calcul carantinarea, cel putin in anumite zone. Nu vrem sa se creeze insa o emotie publica, nu vrem sa fie interpretate masurile noastre intr-un fel sau altul.Fortele de ordine vor fi directionate in acest sens, al locurilor de joaca, inclusiv politia locala, vor face verificari", a spus Berbeceanu.