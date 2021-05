Un tramvai a sarit de pe sine la Iasi, fara a se inregistra victime. Posibile cauze ale deraierii

Tramvaiul rula pe traseul 9, iar in apropierea intersectiei din Podu Ros a sarit de pe sine, ruland apoi cativa metri pe asfalt. Un calator a declarat jurnalistilor ca in mijlocul de transport s-a creat panica, pentru ca s-a produs un zgomot puternic, dar ca nici un pasager nu a fost ranit.La fata locului au sosit echipaje ale ambulantei, insa nu a fost necesara interventia medicilor. Una dintre variantele luate in calcul ar fi ca sinele de tramvai nu ar fi fost curatate complet dupa ce strada respectiva a fost asfaltata.Circulatia tramvaielor prin zona a intrerupta timp de cateva zeci de minute.Tramvaiul a fost repus pe sine de echipele de muncitori din cadrul companiei de transport. Conducerea companiei de transport Iasi a anuntat ca a demarat o investigatie pentru a stabili daca a fost vorba de o manevra gresita a vatmanului sau daca au existat unele probleme la calea de rulare.