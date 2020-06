Transfagarasanul se deschide miercuri la ora 08:00. In zona a fost semnalata prezenta ursilor

Ziare.

"Miercuri, 01 iulie 2020, incepand cu ora 8:00, circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada (km 104+000 - km 130+800), se va deschide pentru toate categoriile de autovehicule, in intervalul orar 07:00-21:00. Pentru siguranta participantilor la trafic , circulatia rutiera este interzisa pe timpul noptii intre orele 21:00-07:00", a anuntat, marti, CNAIR.Compania face apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile de trafic, mai ales avand in vedere instabilitatea atmosferica ce duce la aparitia de fenomene meteorologice spontane care afecteaza vizibilitatea."De asemenea, atentionam pe cei ce tranziteaza acest sector de drum ca, in ultima perioada, este semnalata prezenta ursilor in apropierea partii carosabile si ii sfatuim sa nu se apropie de animale, sa nu le hraneasca si sa informeze imediat autoritatile de prezenta acestora", a mai transmis CNAIR.