Transilvania si Moldova, cod galben de inundatii. Oameni luati de viitura, orase invadate de apa

Ziare.

com

Incepand de luni seara si pana miercuri la pranz se afla in vigoare o avertizare hidrologica de cod rosu de inundatii pe raurile din bazinele hidrografice Tisa, Viseu, Iza, Somesul Mare, Suceava, Moldova, Bistrita si Prut. Sunt vizate judetele din jumatatea de nord a tarii: Bacau, Botosani, Bistrita-Nasaud, Harghita, Maramures, Neamt si Suceava.In judetul Alba, cinci trenuri sunt blocate, iar pentru calatori CFR asigura transbordarea cu masini intre Teius-Aiud si Aiud, din cauza nivelului crescut al apei care a acoperit liniile de cale ferata si cinci macazuri. Zona este insa sub avertizare cod rosu de inundatii.Trenurilor este oprita in statia Aiud, aflata pe sectia CF Teius - Razboieni, dupa ce liniile si peroanele au fost inundate, potrivit declaratiilor de marti dimineata ale purtatorul de cuvant al CFR SA, Oana Branzan."Din cauza nivelului crescut al apelor, care au acoperit liniile de cale ferata si 5 macazuri, traficul feroviar nu se poate realiza in conditii de siguranta. Regionala CF Brasov asigura transbordare cu mijloace auto pe relatia Teius - Aiud si Auid - Razboieni pentru urmatoarele trenuri: R 3083, IR 1835,IR 1836, R 2441 si R 2442", a spus Branzan.Pe zona Mureni - Bea, traficul feroviar este afectat pe firul II de circulatie , din cauza copacilor cazuti pe linia de contact, care au dus la intreruperea alimentarii cu energie electrica.Drumuri nationale din judete din Transilvania si Moldova sunt, de asemenea, blocate din cauza inundatiilor, potrivit Centrului Infotrafic.Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, informeaza ca in judetul Neamt, circulatia este intrerupta pe DN15 (pe raza loc. Bistricioara), DN15B (pe raza loc. Pipirig) si DJ 155F (pe raza loc. Izvoru Muntelui).Traficul rutier este ingreunat in judetul Mures pe DN15, pe raza localitatii Petelea. Raul Mures a iesit din albie, afectand o portiune de aproximativ 300 de metri din drum.In cursul diminetii, in judetul Botosani traficul a fost intrerupt, din cauza vremii nefavorabile, pe DN29A (loc. Rediu). Spre amiaza, circulatia s-a reluat in conditii normale.De asemenea, si in judetul Brasov, pe DN1 se circula cu dificultate, dupa ce drumul a fost inundat intre loc. Sercaia si Mandra, la kilometrul 224.In judetul Bihor, DN76 (loc. Nucet), DN75 (loc. Carpinet) si DJ 191B (loc. Voivozi) au fost inundate, dar apele s-au retras, marti dimineata, iar circulatia rutiera a fost reluata.In judetul Vaslui a fost blocat traficul pe DJ 247, intre localitatile Telejna si Zapodeni.Pompierii din Vaslui sunt in alerta si cauta o femeie de 75 de ani care a fost luata de viitura luni seara. Salvatorii au reluat, marti, cautarile, victima fiind de negasit.Zeci de case din Praid si Ocna de Jos, judetul Harghita, au fost inundate, in noaptea de luni spre marti, din cauza ploilor din ultimele ore.In judetul Botosani, aseara, o masina a fost luata de o viitura de pe Drumul National 29 A. In vehicul se aflau patru persoane, care au fost salvate de pompieri . Apele revarsate au acoperit complet soseaua, iar traficul a fost blocat in apropierea localitatii Rediu.Zeci de case din Praid si Ocna de Jos, judetul Harghita, au fost inundate, in noaptea de luni spre marti, din cauza ploilor din ultimele ore.Tot aseara, in judetul Botosani, o masina a fost luata de o viitura de pe Drumul National 29 A. In vehicul se aflau patru persoane, care au fost salvate de pompieri. Apele revarsate au acoperit complet soseaua iar traficul a fost blocat in apropierea localitatii Rediu.