VIDEO Mai multe televiziuni americane au intrerupt o declaratie facuta in direct de Donald Trump: "Iata-ne din nou in pozitia de a trebui sa il intrerupem si sa il corectam"

In timp ce numararea voturilor continua, Donald Trump tocmai a spus de la Casa Alba ca va castiga ''cu usurinta'' daca ''voturile legale'' sunt numarate, dar ca daca sunt incluse ''voturile ilegale'', democratii ''pot incerca incerca sa ne fure alegerile''.Foarte repede, MSNBC a incetat sa transmita in direct.''Ei bine, iata-ne din nou in pozitia neobisnuita de a (trebui) nu numai sa-l intrerupem pe presedintele Statelor Unite, ci si sa il corectam pe presedintele Statelor Unite'', a declarat prezentatorul Brian Williams.Canalele NBC News si ABC News au intrerupt, de asemenea, difuzarea conferintei de presa, care in cele din urma nu a fost una deoarece presedintele a parasit sala fara a prelua vreo intrebare.CNN a decis sa nu intrerupa microfonul presedintelui Donald Trump. ''Ce noapte trista pentru Statele Unite ale Americii sa-si vada presedintele (...) acuzand in mod fals oamenii ca au incercat sa fure alegerile'', a concluzionat cunoscutul prezentator Jake Tapper.