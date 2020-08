Transport ilegal de persoane in judetul Galati. Opt persoane au fost gasite de politisti intr-o autoutilitara de marfa

Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Rutier au depistat in trafic , pe DJ 251, in localitatea Slobozia Conachi, o autoutilitara al carei conducator auto efectua transport public de persoane contra cost, in regim de inchiriere, fara sa detina autorizatie in acest scop.In interiorul autovehiculului destinat transportului de marfa au fost identificate opt persoane, doua dintre acestea fiind sanctionate contraventional, intrucat nu purtau masca de protectie.Politistii au aplicat conducatorului auto, un barbat, de 58 ani, din municipiul Galati, o sanctiune contraventionala pentru transport neautorizat de persoane, contra cost, in regim de inchiriere, retinand, totodata, placutele si certificatul de inmatriculare ale autoutilitarei si dispunand masura suspendarii dreptului de utilizare a acesteia pe o perioada de sase luni.