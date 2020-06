Traseul turistic "Via Transilvanica" se va intinde pe 150 de kilometri in judetul Mures

Ziare.

"Asociatia Tasuleasa Social a invitat Judetul Mures de a fi partener in realizarea proiectului 'Via Transilvanica', proiect care urmareste amenajarea unui drum turistic si pelerinaj, unic in Romania. 'Via Transilvanica' va promova natura, istoria si multiculturalitatea zonelor apartinand celor 10 judete pe care le strabate (Mehedinti, Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Harghita, Mures, Bistrita-Nasaud si Suceava), va avea aproximativ 1.000 kilometri si va lega Transilvania de Dunare in zona Drobeta Turnu Severin si cu Bucovina, respectiv Manastirea Putna (...) In judetul Mures, traseul va parcurge 15 unitati administrative-teritoriale pe o distanta de 150,6 kilometri. Consiliul Judetean Mures va promova si va contribui la sustenabilitatea pe termen lung a acestuia prin includerea in Planul de Dezvoltare a Judetului", a informat CJ Mures, intr-un comunicat de presa.Pana acum au fost realizati 400 de kilometri din acest traseu, urmand ca in perioada urmatoare sa mai fie dati in folosinta alti 240 de kilometri in judetele Mures si Harghita."Traseul pe care il vom amenaja are 950 de km, de la Putna pana la Drobeta Turnu Severin, iar din experienta noastra de drumeti, acesta se poate parcurge in mai multe saptamani in totalitate sau partial in cateva zile, dupa puterea si dorinta calatorului. Infrastructura 'Via Transilvanica' va furniza date despre posibilitati de cazare si masa, dar si informatii istorice si culturale ale diferitelor zone geografice. Drumul urmeaza sa fie marcat cu elemente de identificare specifice, din materiale durabile, care sa permita buna orientare a calatorului pe parcurs. Vom cauta sa prezentam cele mai corecte informatii despre gradul de dificultate al traseului", arata Asociatia Tasuleasa Social pe site-ul propriu.