Ministrul Sanatatii, despre tratarea COVID-19: "Nu avem un tratament specific. Folosim tot ce se foloseste la nivel mondial"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

El l-a contrazis pe profesorul Serban Bubenek, presedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, care a sustinut marti, la Digi24, ca in Romania nu exista transparenta cu privire la felul in care este alocat medicamentul Remdesivir, esential in tratarea cazurilor foarte grave de Covid-19. Profesorul Bubenek spunea ca, facand un calcul simplu, aproximativ 1.900 de oameni dintre cei care au ajuns la sectiile de terapie intensiva nu au primit Remdesivir, desi nu exista date despre cati dintre acestia au murit din cauza coronavirusului."Nu putem ajunge la aceasta concluzie, tratamentul cu antiviral nu este un tratament specific sau un tratament salvator sau vreun panaceu. Trebuie sa punem contextul unui deces in cadrul unei multitudini de patologii, precum si a severitatii bolii. Gandim pragmatic, dar gandim medical, avand in vedere ca aceasta infectie da o mortalitate, dar aceasta mortalitate survine in proportie de 98 la suta la cei care au comorbiditati, prin decompensarea acestor morbiditati", a comentat Nelu Tataru in interivul pentru Digi24.El a precizat ca de la inceputul lunii iulie pana acum s-au administrat 11.829 de doze de Remdesivir, iar in depozite se mai afla inca 4.000 de doze."Este un tratament care se da pentru formele medii-severe. Se da in stadiu incipient, un tratament de cinci zile, in general celor care sunt in terapie intensiva. Completam tratamentul cu hidroxiclorochina, Kaletra sau completandu-se ulterior cu tot ce inseamna imunomodulatoare, anticoagulante, dexametazone, precum si alte antivirale", a spus Nelu Tataru.El a adaugat ca sunt folosite si alte antivirale, nu numai Remdesivir, si de luni, de pilda, o sa existe in depozitele din Romania 200.000 de tablete de favipiravir, un antiviral care impiedica replicarea coronavirusului."Nu avem un tratament specific coronavirus , avem un tratament general antiviral, care poate ameliora evolutia unei boli, dar nu avem acel tratament minune care sa opreasca aceasta boala. Folosim tot ce se foloseste la nivel mondial, in contextul in care avem criza pe care o avem la nivel mondial cand vorbim de Remdesivir", a aratat Nelu Tataru.El a mai spus ca in aceste zile se incheie un contract pe baza caruia exista promisiunea achizitionarii de la producator a 12.000 de doze de Remdesivir in luna octombrie. Dozele de pana acum au fost donatie de la Comisia Europeana, iar acum ar urma sa fie achizitionate contra cost, de la producator, prin achizitii ale Ministeruluio Sanatatii.